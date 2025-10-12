Partner merytoryczny: Eleven Sports

Incydent w Kownie. Afera pod sektorem Polaków. Ochrona wyprowadziła kibica

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Jeszcze przed meczem eliminacji do mistrzostw świata Litwa - Polska na Stadionie Dariusa i Girenasa w Kownie doszło do pierwszego incydentu. Podczas rozgrzewki obu ekip ochrona rzuciła się w stronę jednego z kibiców, który niespodziewanie znalazł się pod sektorem polskich fanów, na wysokości płyty boiska. Po zatrzymaniu "intruz" został wyprowadzony, przy wulgarnych okrzykach z trybun.

Przed meczem Litwa - Polska doszło do "incydentu"
Stwierdzenie, że polscy kibice "zalali" przed meczem Kowno nie będzie wcale nadinterpretacją. W ciągu dnia naszych rodaków dało się zobaczyć w wielu punktach miasta. A na trzy godziny przed meczem biało-czerwony tłum zebrał się przy Kościele św. Michała Archanioła by wspólnie przemaszerować na Stadioni Dariusa i Girenasa.

Bezpieczeństwa w trakcie powodu pilnowała policja - zarówno litewska, jak i polska. Na szczęście mimo okrzyków i rzucanych petard udało się uniknąć incydentów. Pierwszy z nich miał jednak miejsce na obiekcie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Litwa - Polska. Afera podczas rozgrzewki. Kibic wyprowadzony przez ochronę

Tuż po godzinie 20:00 czasu polskiego na rozgrzewkę wybiegli bramkarze reprezentacji Polski - Łukasz Skorupski, Kamil Grabara oraz Kacper Tobiasz. Chwilę później na placu rozciągającym się za ich bramką, tuż pod sektorem przeznaczonym dla fanów z Polski, znalazł się jeden z kibiców, na którego natychmiast rzuciło się kilku ochroniarzy.

Niesforny fan został obezwładniony przy wulgarnym okrzyku wymierzonym w policję, a następnie wyprowadzony.

- Został kibica, hej k**** został kibica - niosło się wówczas z trybun.

Emocje szybko jednak opadły, a następnie na rozgrzewkę wybiegli pozostali piłkarze reprezentacji Polski.

Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - PolskaINTERIA.PL
Po lewej stronie zdjęcia trener gestykulujący na linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, po prawej zawodnik piłki nożnej z poważnym wyrazem twarzy, stojący w pobliżu ławki rezerwowych.
Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jej kapitan - Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER / Czarek Sokolowski/Associated Press/East NewsEast News
Mężczyzna o jasnych włosach w szarej bluzie sportowej z godłem Polski na piersi, stoi na tle rozmytego stadionu, wyraz twarzy skupiony
Kapitan reprezentacji Polski - Robert LewandowskiPiotr Dziurman/REPORTERReporter

