Ile jeszcze poczekamy na nowego selekcjonera? Kulesza uchylił rąbka tajemnicy

Od 12 czerwca reprezentacja Polski pozbawiona jest selekcjonera. To właśnie tego dnia ze swojej funkcji zrezygnował Michał Probierz. Było to pokłosiem kontrowersyjnej decyzji na mocy której Robertowi Lewandowskiemu odebrano opaskę kapitana. Nowym kapitanem Probierz ustanowił Piotra Zielińskiego. To działanie wywołało natychmiastową reakcję napastnika Barcelony, który poinformował, że zawiesza swoją karierę w reprezentacji, do momentu zmiany selekcjonera.