Holenderskie media mocno po remisie. Złe nastroje po meczu. "Uderzenie w twarz"

W meczu widać było wyraźnie, że gdyby nie Łukasz Skorupski, Polacy kilkukrotnie mogliby stracić szansę na zremisowanie 1:1 w tym starciu. Trudno dziwić się niderlandzkim dziennikarzom, że byli niepocieszeni, gdy patrzyli na końcowy wynik spotkania.

Polacy zremisowali z Holandią

Ten mecz z pewnością zapisze się w historii polskiej piłki z paru względów - po pierwsze skazywani na porażkę Polacy zremisowali ostatecznie z Holandią, po drugie był to całkiem udany debiut selekcjonera Urbana, a po trzecie z dobrej strony ponownie mógł pokazać się pomijany przez poprzedniego sternika kadry Matty Cash, który zaliczył przepiękne trafienie do siatki.

W polskich mediach zapanowała euforia, za to w holenderskich nastroje nie były już takie dobre. Wszędzie podkreślano, że wygrana przeszła faworytom koło nosa. Podkreślano dobrą grę "Pomarańczowych", ale wskazywano też na brak skuteczności.

Holenderskie media po remisie: "przeciętna Polska", "niepotrzebne poddanie się"

"Uderzenie w twarz", "kac na De Kuip", "Robert Lewandowski niewidzialny" - to tylko część nagłówków, jakie można było przeczytać w holenderskich mediach. Przede wszystkim skupiono się na błędach gospodarzy i ich "niedbałej", jak określili dziennikarze telegraaf.nl, grze.

Reporterzy ad.nl postanowili za to pochwalić piękny strzał Matty'ego Casha i docenić jego wkład w spotkanie. Byli jednak zdziwieni wynikiem. "Genialny strzał Matty'ego Casha kosztował holenderską drużynę zupełnie niepotrzebnie zwycięstwo w De Kuip" - komentowali. Dodali także, że mecz przeciwko Polakom nie był szczególnie interesujący.

Na vi.nl można było za to przeczytać o tym, że jeszcze w pierwszej połowie Polacy zaczęli powoli "wychodzić ze swojej skorupy" i walczyć, ale najlepsze szanse na gola wciąż były po stronie holenderskiej drużyny. Dodano też, że mimo dobrej gry Holendrzy "nie nagrodzili się" wygraną w tym meczu.

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP