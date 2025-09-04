Holenderskie media drżą, Polak wysłał ostrzeżenie. Tak można zaskoczyć gospodarzy
W meczu Holandia - Polska zdecydowanymi faworytami są gospodarze, którzy mają na swoim koncie komplet punktów. Jerzy Dudek widzi jednak szanse dla podopiecznych Jana Urbana. Były bramkarz m.in. Feyenoordu Rotterdam podkreślił, jak można zaskoczyć gospodarzy. Słowa Dudka cytuje m.in. dziennik "De Telegraaf".
Czas na debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. "Biało-czerwoni" w czwartkowy wieczór zmierzą się z Holendrami, którzy są zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa. Podopieczni Ronalda Koemana po dwóch rozegranych meczach mają komplet sześciu punktów. Pokonali oni Maltę (8:0) i Finlandię (2:0).
Holenderski portal ad.nl przygotował w środę sondę dla kibiców, których poprosił o wytypowanie zwycięzcy czwartkowego meczu. Wyniki wskazują, że "Oranje" nie powinni mieć problemu z pokonaniem Polaków. Aż 74 procent ankietowanych wskazało na gospodarzy. 13 procent uznało, że to Polacy wygrają mecz, a 14 proc., że padnie remis.
Polak ostrzega Holendrów. To będzie klucz do dobrego wyniku w Rotterdamie
Kilka godzin przed meczem dziennik "De Telegraaf" przytoczył słowa Jerzego Dudka, który ostrzega reprezentację Holandii. Zdaniem byłego bramkarza m.in. Feyenoordu Rotterdam kluczowy może być Robert Lewandowski, który "będzie miał ogromną presję, aby komuś coś udowodnić".
Holendrzy nie wiedzą, w jakiej formie jest Lewandowski, w jakiej psychicznej i fizycznej jest cały nasz zespół i czego spodziewać się po naszym nowym trenerze. Możemy ich zaskoczyć, choć wiadomo, że mają doświadczenie i wiedzą, że muszą do tego spotkania podejść ostrożnie, a na boisku zdecydowanie
- Na 10 meczów z nimi remisujemy dwa, a jedno spotkanie wygrywamy. Różnice klasy zespołów są bardzo duże, ale u nas nadzieją jest zmiana trenera i poprawa atmosfery w zespole - dodał Dudek.
Mecz Holandia - Polska rozpocznie się o godz. 20:45. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.