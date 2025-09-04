Holenderski gigant na kolanach, skończyło się 4:1. Wrześniowy triumf Polaków na Stadionie Śląskim

Po niezwykle udanym dla polskiej kadry mundialu 1974, na którym "Biało-Czerwoni" w starciu o najniższe miejsce podium pokonali 1:0 Brazylię i jeszcze wcześniejszym sięgnięciu po złoto na IO w Monachium, kibice w kraju mieli wielką nadzieję na to, że słynne "Orły Górskiego" dokonają kolejnego istotnego futbolowego przełomu.

Miał nim być pierwszy w historii awans ma mistrzostwa Europy, które tym razem miały odbyć się w Jugosławii. Polacy w eliminacjach trafili do bez dwóch zdań ciekawej grupy 5, w której znaleźli się także Holendrzy, Włosi i Finowie.

To od dwóch starć z tymi ostatnimi polscy kadrowicze rozpoczęli swe kwalifikacyjne boje jesienią 1974 roku. W Helsinkach gospodarze początkowo zaskoczyli drużynę przyjezdną - w 3. minucie do bramki Jana Tomaszewskiego trafił Timo Rahja - ale dwa gole Szarmacha i Laty dały ostatecznie gościom zwycięstwo.

W rewanżu nie było najmniejszych wątpliwości co do dominacji Polski - skończyło się 3:0 dla podopiecznych Górskiego, a potem, dopiero na wiosnę, ruszyli oni znów do akcji w el. ME i zremisowali bezbramkowo z Włochami.

Starcie ówczesnych gigantów futbolu. Polska rozbiła Holandię na Stadionie Śląskim

W czwartej kolejce gier doszło do jednego z najsłynniejszych spotkań w dziejach polskiego futbolu reprezentacyjnego. 10 września 1975 roku, na wypełnionym kibicami Stadionie Śląskim, stawiła się drużyna Holandii - w jednej ze swych najmocniejszych inkarnacji w dziejach.

"Oranje" byli świeżo upieczonymi wicemistrzami świata, a ich skład wypełniony był gwiazdami. Liderem zespołu był naturalnie Johan Cryuff, ale w ekipie dowodzonej przez selekcjonera George'a Knobela nie zabrakło też chociażby Ruuda Krola czy Johana Neeskensa. Natrafili wówczas jednak na równie zdolną generację piłkarzy zza żelaznej kurtyny.

Polska wyszła na prowadzenie już po kwadransie - Holendrzy popełnili poważny błąd i do bezpańskiej piłki doskoczył Grzegorz Lato, który przedarł się za interweniującego golkipera Jana van Beverena i w widowiskowy sposób dobił futbolówkę do pustej bramki.

Tuż przed przerwą, po rozegranym na szybko rzucie wolnym, do końca za akcją poszedł Robert Gadocha, który uwolnił się od jednego z obrońców i przedryblował van Beverena. Trybuny wręcz wybuchły euforią, a to nie był wcale koniec.

Po zmianie stron, w minucie 64., Polacy rozegrali kombinacyjnie rzut rożny, po czym piłka spadła wprost pod nogi Andrzeja Szarmacha - ten z niedużej odległości nie mógł nie wykorzystać okazji i było 3:0, a Holendrzy byli już praktycznie na kolanach. Szarmach potem skompletował jeszcze dublet - 10 minut później Henryk Kasperczak odnalazł go swym podaniem w gąszczu oponentów, a napastnik przyjął futbolówkę klatką piersiową, po czym wyszedł sam na sam z bramkarzem i pokonał bezradnego przeciwnika.

Holandia zdobyła co prawda gola honorowego - w 81. minucie trafienie zaliczył Rene van de Kerkhof - ale nie miało to już specjalnego znaczenia. "Oranje" zostali ugotowani w "Kotle Czarownic".

Euro nie dla reprezentacji Polski. Holendrzy okazali się lepsi o włos

Niestety "Pomarańczowi" wyciągnęli lekcję i nieco ponad miesiąc później na własnym terenie odpowiedzieli pięknym za nadobne, pokonując "Biało-Czerwonych" w Amsterdamie 3:0 po bramkach Neeskensa, Geelsa i Thijssena. Potem "Orły Górskiego" zremisowały znów 0:0 z Italią i doszło do arcyciekawego rozstrzygnięcia w tabeli.

Holandia i Polska na koniec fazy grupowej eliminacji miały po osiem punktów, natomiast "Oranje" mieli lepszy bilans bramkowy o... dwa "oczka". Tym samym to oni przeszli, zgodnie z ówczesnym formatem, do ćwierćfinałów kwalifikacyjnych, a Polakom przyszło czekać na upragniony występ na Euro aż do 2008 roku...

