Holenderska feta na trybunach, wstyd dla Polaków. To nie ma prawa się powtórzyć

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Holandii pokonując Polskę zapewni sobie wyjazd na przyszłoroczny mundial, którego lwia część odbędzie się w USA. "Oranje" tym samym mogą fetować awans na polskiej ziemi. Taka sytuacja miała już miejsce w przeszłości. Szalona mobilizacja Holendrów, którzy całą masą przyjechali do Polski na zawsze wpisała się na karty historii polskiego futbolu.

Inwazja holenderskich kibiców na Poznań przy okazji meczu Polska - Holandia
Inwazja holenderskich kibiców na Poznań przy okazji meczu Polska - Holandiascreen: Biblioteka PZPNmateriał zewnętrzny

Już w piątek reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana rozegra na PGE Narodowym swoje przedostatnie spotkanie w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Do stolicy przyjedzie reprezentacja Holandii, która przewodzi tabeli naszej grupy. Dla "biało-czerwonych" może to być kluczowy mecz w kontekście jak najlepszej pozycji przed marcowymi barażami.

Zajęcie pierwszego miejsca w grupie wciąż jest możliwe, chociaż tylko teoretycznie. W przypadku zwycięstwa nad Holendrami Polska zrówna się z nimi punktami, lecz podopieczni Jana Urbana nie będą w stanie doścignąć rywala bilansem bramkowym, który w tym przypadku będzie decydujący. Holendrzy sobie na taką przewagę solidnie zapracowali, m.in. wygrywając z Maltą 8:0 oraz 4:0.

Piątkowe starcie może dać Holendrom ostateczne potwierdzenie wyjazdu na mundial. Jeżeli podopieczni Ronalda Koemana wygrają w Warszawie, to będą już na 100% pewni awansu. Mecz w Polsce może tym samym dać Holendrom okazję do fetowania awansu. Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Podobnie było w 1993 roku, a starcie w Poznaniu stanowi niechlubną kartę w historii polskiego futbolu.

    Holandia walczy o wyjazd do USA. Polacy ostatnią przeszkodą

    Przed ostatnią serią spotkań drugiej grupy eliminacji do mistrzostw świata w USA była bardzo klarowna. Rewelacyjna w czasie tych eliminacji Norwegia miała już pewny awans, a o drugie z miejsce w korespondencyjnym pojedynku walczyli Anglicy z Holendrami. Ci pierwsi byli w wyjątkowo korzystnym położeniu, bo grali na wyjeździe z najsłabszym w grupie San Marino. Holandię w Poznaniu czekał bój z Polakami, którzy w dziewięciu spotkaniach zdobyli zaledwie osiem punktów i nie mieli już szans na mundial.

    Mający dwa punkty przewagi w tabeli Holendrzy musieli wygrać z Polską, by po raz drugi z rzędu wyjechać na mistrzostwa świata. W kraju zapadło prawdziwe szaleństwo, całe masy kibiców chciały być świadkami ogromnego sukcesu swoich pupili. Zainteresowanie było ogromne, odwrotnie proporcjonalnie do nastrojów w Polsce.

    Finalnie do stolicy Wielkopolski zawitało 15 tysięcy holenderskich kibiców, chociaż zainteresowanych miało być prawie trzy razy tyle sympatyków futbolu. Polacy tego dnia na stadionie Lecha byli w decydowanej mniejszości, co do dzisiaj brzmi co najmniej kuriozalnie.

    Pomarańczowa inwazja na Poznań. Dominacja Holandii na boisku i na trybunach

    To nie jest Amsterdam. To nie jest Rotterdam. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, witam państwa z Poznania. Dwadzieścia czarterowych samolotów, pięćdziesiąt autokarów specjalnych, siedemdziesiąt pociągów, do tego setki samochodów prywatnych. W sumie piętnaście tysięcy holenderskich fanów na stadionie Lecha Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej.
    Takimi słowami komentujący mecz Dariusz Szpakowski oddał absurd całej sytuacji (cytat za książką "Wita państwa Dariusz Szpakowski")

    Dominacja na trybunach i dominacja na murawie - tak pokrótce można określić to spotkanie. Holendrzy wyszli na prowadzenie już w 10. minucie po trafieniu Dennisa Bergkampa. "Gospodarze" odpowiedzieli już cztery minuty później, gdy prosty błąd defensywy rywali wykorzystał Marek Leśniak. Druga połowa należała już do "Oranje". W 56. minucie dublet ustrzelił Bergkamp, a w końcówce wyjazd Holendrów na amerykański mundial przypieczętował Ronald de Boer.

    Porażka 1:3 z Holandią w Poznaniu przed wrogo nastawioną publicznością była przykrą emanacją tamtej reprezentacji. Eliminacje na posadzie selekcjonera rozpoczął Andrzej Strejlau, a na dwa ostatnie spotkania zastąpił go Lesław Ćmikiewicz. W trakcie tamtej kampanii były pozytywne momenty jak remisy z Holandią oraz Anglią. Do awansu zabrakło jednak bardzo dużo, a wszystko przez porażki z Norwegią i Turcją. Do niechlubnej historii przeszło zwycięstwo 1:0 z San Marino uzyskane po golu Jana Furtoka strzelonego ręką.

    Holendrzy na mundialu pokazali się z dobrej strony. Rywalizację w grupie F zakończyli na pierwszym miejscu, a w 1/8 finału okazali się lepsi od Irlandii. Ich rosnące aspirację po pasjonującym widowisku w ćwierćfinale zastopowali Brazylijczycy. Niedawni rywale "biało-czerwonych" potrafili odrobić dwie bramki straty, lecz o ich porażce 2:3 zadecydował gol w końcówce autorstwa Branco.

    Tłum kibiców na stadionie, ubranych w pomarańczowe stroje, trzymający i rozwieszający liczne flagi oraz banery na ogrodzeniu, z wyrazistym, czerwonym oświetleniem i reklamą z numerem telefonu na pierwszym planie.
    Holenderscy kibice podczas meczu Polska - Holandiascreen: Biblioteka PZPNmateriał zewnętrzny
    Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku, jeden ubrany w biało-pomarańczowy strój, drugi w zielony, w tle widoczni są pozostali zawodnicy i elementy stadionu.
    Dennis Bergkamp w Poznaniu okazał się katem Polaków. Jego dublet dał awans na mundial. Holandia w USA dotarła do ćwierćfinałuKAZUHIRO NOGIAFP

