Holandia wygrała, Polacy odpowiedzieli. Tak wygląda tabela po meczu z Litwą
Reprezentacja Polski dziś o godzinie 20:45 zagrała ważny mecz z Litwą, który wygrała 2:0. Wcześniej odbyło się inne spotkanie "polskiej" grupy, bardzo istotne dla układu tabeli, w którym Holandia pokonała Finlandię 4:0. Jak wygląda tabela "polskiej" grupy eliminacji mistrzostw świata 2026? Które miejsce zajmuje Polska? Odpowiadamy.
Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn w swoim szóstym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 zagra na wyjeździe z Litwą. Zanim jednak zawodnicy Jana Urbana wyjdą na murawę, swój mecz rozegrała Holandia z Finlandią, czyli najważniejsi rywale "Biało-Czerwonych" w walce o mundial.
Tabela "polskiej" grupy po meczu Holandia - Finlandia. Które miejsce zajmuje Polska?
W Amsterdamie obyło się bez niespodzianki. Gospodarze schodzili do szatni przy pewnym prowadzeniu 3:0. Do siatki trafiali kolejno: Donyell Malen, Virgil van Dijk oraz Memphis Depay. Po przerwie gola dorzucił jeszcze Cody Gakpo. Dzięki wygranej "Oranje" oddalili się od "Biało-Czerwonych" na 6 punktów.
Podopieczni Jana Urbana na boisko wyszli z kolei o godzinie 20:45 i wysłali sygnał Holendrom, że nie poddadzą się bez walki. Pierwsza bramka dla "Biało-Czerwonych" padła w piętnastej minucie spotkania. Bezpośrednio z rzutu rożnego strzelił ją Sebastian Szymański. W drugiej połowie sektor gości do euforii doprowadził Robert Lewandowski. Nagroda? Ponowne zbliżenie się do Holendrów na trzy "oczka".
Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:
- Holandia 6m, 5z, 1r, 0p, bilans bramek 22:3, 16 pkt
- Polska 6m, 4z, 1r, 1p, bilans bramek 10:4, 13 pkt
- Finlandia 7m, 3z, 1r, 3p, bilans bramek 8:13, 10 pkt
- Litwa 7m, 0z, 3r, 4p, bilans bramek 6:11, 3 pkt
- Malta 6m, 0z, 2r, 4p, bilans bramek: 1:16, 2 pkt
Po meczu z Litwinami przed Polakami jeszcze dwa mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią i Maltą, które odbędą się w listopadzie. Jeśli nasi piłkarze zajmą w swojej grupie drugie miejsce, wówczas czeka ich gra w barażach. Te zaplanowano na 26 i 31 marca 2026 roku.