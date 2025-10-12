Holandia wygrała, Polacy odpowiedzieli. Tak wygląda tabela po meczu z Litwą

Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn w swoim szóstym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 zagra na wyjeździe z Litwą. Zanim jednak zawodnicy Jana Urbana wyjdą na murawę, swój mecz rozegrała Holandia z Finlandią, czyli najważniejsi rywale "Biało-Czerwonych" w walce o mundial.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Holandia - Finlandia. Które miejsce zajmuje Polska?

W Amsterdamie obyło się bez niespodzianki. Gospodarze schodzili do szatni przy pewnym prowadzeniu 3:0. Do siatki trafiali kolejno: Donyell Malen, Virgil van Dijk oraz Memphis Depay. Po przerwie gola dorzucił jeszcze Cody Gakpo. Dzięki wygranej "Oranje" oddalili się od "Biało-Czerwonych" na 6 punktów.

Podopieczni Jana Urbana na boisko wyszli z kolei o godzinie 20:45 i wysłali sygnał Holendrom, że nie poddadzą się bez walki. Pierwsza bramka dla "Biało-Czerwonych" padła w piętnastej minucie spotkania. Bezpośrednio z rzutu rożnego strzelił ją Sebastian Szymański. W drugiej połowie sektor gości do euforii doprowadził Robert Lewandowski. Nagroda? Ponowne zbliżenie się do Holendrów na trzy "oczka".

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

Holandia 6m, 5z, 1r, 0p, bilans bramek 22:3, 16 pkt Polska 6m, 4z, 1r, 1p, bilans bramek 10:4, 13 pkt Finlandia 7m, 3z, 1r, 3p, bilans bramek 8:13, 10 pkt Litwa 7m, 0z, 3r, 4p, bilans bramek 6:11, 3 pkt Malta 6m, 0z, 2r, 4p, bilans bramek: 1:16, 2 pkt

Po meczu z Litwinami przed Polakami jeszcze dwa mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią i Maltą, które odbędą się w listopadzie. Jeśli nasi piłkarze zajmą w swojej grupie drugie miejsce, wówczas czeka ich gra w barażach. Te zaplanowano na 26 i 31 marca 2026 roku.

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w Kownie AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP