Michał Skóraś udanymi występami w Lechu Poznań w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach zapracował na zagraniczny transfer. Na kolejne trzy lata jego losy związały się z Belgią. Pierwsze dwa sezony Polak spędził w Club Brugge, z którym sięgnął po mistrzostwo Belgii, a w Europie dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów i półfinału Ligi Konferencji.

Reprezentant Polski znakomitą część poprzedniego sezonu spędził w KAA Gent, do którego trafił na zasadzie transferu definitywnego. Skóraś w nowym klubie szybko stał się podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Drużyna Polaka zakończyła sezon na piątym miejscu, a prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji wywalczyła po wygranej w barażu z KRC Genk.

Skóraś w nadchodzących tygodniach nie zagra jednak na najniższym szczeblu europejskich pucharów. We wtorek nadeszło oficjalne potwierdzenie hitowego transferu z udziałem reprezentanta Polski. Skóraś został zaprezentowany jako nowy zawodnik RC Lens - aktualnego wicemistrza Francji, z którym podpisał pięcioletni kontrakt.

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- Profil Michała idealnie pasuje do Lens. Jego etyka pracy i duch zespołowy idealnie wpisują się w nasze DNA. Jego dynamika i umiejętności techniczne pozwalają mu dobrze spisywać się na pozycji wahadłowego lub skrzydłowego. Ta wszechstronność będzie prawdziwym atutem dla zespołu. W wieku 26 lat ma już spore doświadczenie, rozegrał prawie 50 meczów w europejskich pucharach i brał udział w dwóch dużych turniejach międzynarodowych z reprezentacją Polski - skomentował na łamach oficjalnej strony internetowej klubu dyrektor sportowy Lens Jean-Louis Leca.

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RC Lens musiało sięgnąć głęboko do portfela, by sprowadzić do siebie 14-krotnego reprezentanta Polski. Według informacji zamieszczonych w poniedziałek przez dziennikarza "Meczyków" Tomasza Włodarczyka ostateczna kwota transferu ma wynieść 7,5 miliona euro plus bonusy zapisane w kontrakcie.

Francuzi prezentując kibicom nowego zawodnika odwołali się do swojego rodowodu górniczego, podkreślając również pochodzenie Skórasia. Skrzydłowy urodził się w Jastrzębiu-Zdroju, który został przez Francuzów nazwany "flagowym miastem przemysłu wydobywczego węgla kamiennego Unii Europejskiej".

Lens od wielu dekad jest popularnym klubem dla polskich piłkarzy. W ostatnim czasie barwy tej drużyny reprezentowali koledzy Skórasia z narodowej kadry Adam Buksa oraz Przemysław Frankowski. Lista "biało-czerwonych" w Lens jest jednak znacznie dłuższa. Można na niej znaleźć tak zasłużone postaci polskiego futbolu jak Jacek Bąk, Eugeniusz Faber, Joachim Marx czy Ryszard Tarasiewicz.

RC Lens ma za sobą znakomity sezon zakończony wicemistrzostwem Francji. Taki rezultat powoduje, że nowy klub Skórasia ma już zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Polak dotychczas zagrał w tych elitarnych rozgrywkach w pięciu spotkaniach.

Michał Skóraś Straetemans/Belga/Shutterstock East News





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