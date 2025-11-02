Hiszpański goleador w kadrze Polski? To będzie absolutny hit. Jest deklaracja

W niedzielne popołudnie Wisła Kraków pokonała w gościnie Chrobrego Głogów 1:0. O losach spotkania zdecydowała bramka Angela Rodado. Hiszpan trafił do siatki w czwartym spotkaniu z rzędu.

"Biała Gwiazda" umocniła się na szczycie I-ligowej tabeli, a jej najlepszy strzelec - na czele snajperskiej klasyfikacji (15 bramek).

Egzekutor z Półwyspu Iberyjskiego skończył w tym roku 28 lat. Czy w najlepszym piłkarsko wieku otrzyma propozycję, która oznaczać będzie dla niego prawdziwą rewolucję na futbolowym szlaku?

Angel Rodado w reprezentacji Polski? Padło konkretne pytanie. Hiszpan pozostaje otwarty na propozycję

Rodado pojawił się w Polsce latem 2022 roku. W Krakowie szybko zapracował na status gwiazdy. W barwach Wisły rozegrał do tej pory 125 meczów i zdobył 82 gole.

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu najbliższa przyszłość hiszpańskiego snajpera stała pod znakiem zapytania. Wydawało się, że zostanie wytransferowany za granicę - jeśli tylko pojawi się oferta przekraczająca milion euro. Ostatecznie został, podpisując z Wisłą nowy kontrakt, ważny aż do 2030 roku.

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że za rok o tej porze Rodado będzie zdobywał bramki na arenach Ekstraklasy. TVP Sport idzie jednak nieco dalej - widzi bramkostrzelnego napastnika z białym orłem na piersi. Co na to on sam?

- Jeśli chodzi o mój polski paszport, to gdybym dostał kiedyś telefon od selekcjonera i rzeczywiście pojawiła się możliwość powołania, to z pewnością przemyślałbym to - zadeklarował bez wahania.

- Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu - dodał napastnik Wisły.

Pewne wątpliwości budzą tylko aspekty formalne. Hiszpańskie prawo zezwala na podwójne obywatelstwo, jeśli drugi paszport zostanie wydany w kraju iberoamerykańskim lub takim, który "ma z Hiszpanią specjalne więzi".

Selekcjoner Jan Urban nie miał jeszcze okazji wypowiedzieć się w tej sprawie. Za kilkanaście dni czeka go finisz grupowej fazy eliminacji MŚ 2026. Na ostatniej prostej zagramy z Holandią u siebie (14.11) i z Maltą na jej terenie (17.11).

