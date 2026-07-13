Nie jest tajemnicą, że Arkadiusz Milik pomimo stale nękających go kontuzji i tak zalicza się do polskich piłkarzy, którzy zrobili niemałą karierę. Napastnik reprezentacji Polski w swojej gablocie ma dwa Puchary Włoch (z Napoli w 2020 roku oraz z Juventusem 4 lata później).

Najlepsze lata kariery snajpera przypadły właśnie na okres spędzony we Włoszech, chociaż miał okazję grać także w Holandii, Niemczech i Francji. Okazuje się, że niewiele brakowało, aby zamiast do Italii, udał się do Hiszpanii i to na długo przed Robertem Lewandowskim.

Milik w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem, w jego podkaście na kanale "RMF W stylu Krychowiaka" na YouTube ujawnił, że zamiast do Neapolu mógł trafić do Sewilli.

- Pamiętam taki moment, że zgłosiła się Sevilla do mnie. Oferowali ok. 20 mln za mnie, po Euro. I Neapol, który oferował również 20 mln. Marc Overmars, ówczesny dyrektor sportowy Ajaxu powiedział, że za 20 baniek, to oni mnie nie puszczą. Ja mówię "Ok, w porządku!". Więc ja wróciłem do klubu, zacząłem treningi i w międzyczasie Neapol sprzedał Higuaina, za chyba 90 baniek do Juventusu - wspominał Milik ujawniając o niedoszłym transferze.

Ekipa z południa Italii po sprzedaży Gonzalo Higuaina wróciła do Amsterdamu z wyższą propozycją, która mocno wpłynęła na samopoczucie reprezentanta Polski.

- Wtedy Neapol przyszedł z 30 bańkami, no i dyrektor sportowy do mnie zadzwonił "wiesz co, w tym momencie już nie możemy tego zatrzymać". To był taki moment, że poczułem w brzuchu takie motyle - trochę stres, trochę ekscytacji, że ktoś za mnie chce zapłacić 30 baniek?! Naprawdę? A dwa lata temu przychodziłem do Ajaxu za 2 mln - dodał z uśmiechem na twarzy.

Milik przeniósł się do Napoli w sierpniu 2016 roku, ostatecznie za 32 mln euro. To właśnie w barwach "Azzurrich" rozegrał najwięcej spotkań w swojej karierze 122 - w czasie których strzelił 48 bramek i zanotował 5 asyst.

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia AFP

Arkadiusz Milik w barwach Napoli. To właśnie wtedy wydarzył się dramat Polaka Giuseppe Maffia / NurPhoto AFP





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