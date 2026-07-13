Hiszpański gigant zgłosił się po Milika. Polak się nie wahał, 20 mln euro
Arkadiusz Milik to jeden z tych piłkarzy, którzy zdecydowanie mogli osiągnąć w swojej karierze jeszcze więcej, gdyby tylko omijały ich kontuzje. Reprezentant Polski ostatecznie i dał miał okazję grać dla najlepszych klubów w Europie, jednak jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Ujawnił, że hiszpański gigant oferował za niego 20 mln euro, jednak to nie przekonało władz jego ówczesnego klubu.
Nie jest tajemnicą, że Arkadiusz Milik pomimo stale nękających go kontuzji i tak zalicza się do polskich piłkarzy, którzy zrobili niemałą karierę. Napastnik reprezentacji Polski w swojej gablocie ma dwa Puchary Włoch (z Napoli w 2020 roku oraz z Juventusem 4 lata później).
Najlepsze lata kariery snajpera przypadły właśnie na okres spędzony we Włoszech, chociaż miał okazję grać także w Holandii, Niemczech i Francji. Okazuje się, że niewiele brakowało, aby zamiast do Italii, udał się do Hiszpanii i to na długo przed Robertem Lewandowskim.
Milik w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem, w jego podkaście na kanale "RMF W stylu Krychowiaka" na YouTube ujawnił, że zamiast do Neapolu mógł trafić do Sewilli.
- Pamiętam taki moment, że zgłosiła się Sevilla do mnie. Oferowali ok. 20 mln za mnie, po Euro. I Neapol, który oferował również 20 mln. Marc Overmars, ówczesny dyrektor sportowy Ajaxu powiedział, że za 20 baniek, to oni mnie nie puszczą. Ja mówię "Ok, w porządku!". Więc ja wróciłem do klubu, zacząłem treningi i w międzyczasie Neapol sprzedał Higuaina, za chyba 90 baniek do Juventusu - wspominał Milik ujawniając o niedoszłym transferze.
Ekipa z południa Italii po sprzedaży Gonzalo Higuaina wróciła do Amsterdamu z wyższą propozycją, która mocno wpłynęła na samopoczucie reprezentanta Polski.
- Wtedy Neapol przyszedł z 30 bańkami, no i dyrektor sportowy do mnie zadzwonił "wiesz co, w tym momencie już nie możemy tego zatrzymać". To był taki moment, że poczułem w brzuchu takie motyle - trochę stres, trochę ekscytacji, że ktoś za mnie chce zapłacić 30 baniek?! Naprawdę? A dwa lata temu przychodziłem do Ajaxu za 2 mln - dodał z uśmiechem na twarzy.
Milik przeniósł się do Napoli w sierpniu 2016 roku, ostatecznie za 32 mln euro. To właśnie w barwach "Azzurrich" rozegrał najwięcej spotkań w swojej karierze 122 - w czasie których strzelił 48 bramek i zanotował 5 asyst.