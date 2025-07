Hiszpanie pamiętają, co zrobił Jan Urban. Do tej pory jest o nim głośno

Wszystko wskazuje na to, że tym razem Cezary Kulesza nie zrobi "psikusa" całemu środowisku piłkarskiemu w Polsce i w ostatniej chwili nie zrezygnuje z zatrudnienia Jana Urbana. Lada moment ma odbyć się konferencja prasowa, podczas której 63-latek oficjalnie zostanie zaprezentowany w roli nowego selekcjonera.

W 1989 roku Jan Urban odszedł z Górnika do CA Osasuny. W klubie z siedzibą w Pampelunie spędził aż sześć lat. Kolejnym przystankiem były Real Valladolid oraz CD Toledo. Na koniec kariery Polak zwiedził jeszcze niemiecki VfB Oldenburg, a tuż przed odwieszeniem butów na kołku wrócił do Górnika.

Czy Hiszpanie do tej pory pamiętają jego pobyt na Półwyspie Iberyjskim? Okazuje się, że jak najbardziej. W rozmowie z "WP SportoweFakty" Gorka Fiuza z "Diarro de Navarra" rozpływał się nad przyszłym selekcjonerem naszej kadry.

U nas jest legendą. To jeden z najbardziej emblematycznych napastników w historii Osasuny. Kojarzymy go ze złotą epoką w klubie

Nic dziwnego, Jan Urban zapisał się na kartach historii hiszpańskiej piłki. 30 grudnia 1990 roku ustrzelił hat-tricka przeciwko Realowi Madryt na Santiago Bernabeu, w 16. kolejce ligowych rozgrywek. Oprócz tego dołożył asystę, a Osasuna triumfowała 4:0. W 2014 roku Urban przejął drużynę z Pampeluny, już jako trener. Była to krótka przygoda. Zakończyła się w lutym następnego roku.

- Przyszło mu prowadzić drużynę w trudnym okresie i w klubie z wieloma problemami. Zachował spokój w obliczu presji, która na nim ciążyła. Wyniki jednak nie szły z tym w parze (...) Jako jego słabość wskazałbym to, że nie był w stanie wydobyć się z negatywnej serii i poprawić wyników. Z kolei do mocnych stron zaliczyłbym zarządzanie zespołem i umiejętność postawienia na młode talenty - mówi hiszpański ekspert.

Czy zdaniem Gorka Fiuzy Jan Urban sprawdzi się w roli selekcjonera? - To dla niego duży krok naprzód, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze doświadczenia w klubach. Jest gotowy, by być selekcjonerem - słyszymy. Hiszpan zaznaczył również, że 63-latek emanuje spokojem i charyzmą. Wszystko to pomoże w ułożeniu relacji z gwiazdami kadry oraz przede wszystkim w "odzyskaniu" Roberta Lewandowskiego.