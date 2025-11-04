Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpan zagra w kadrze Urbana? Boniek od razu zareagował. "Śmiać mi się chce"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

- Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu - mówił kilka dni temu Angel Rodado, który jasno zasugerował, że nie odrzuciłby potencjalnej propozycji dotyczącej gry w reprezentacji Polski. Na słowa i medialne poruszenie w tym temacie szybko zareagował Zbigniew Boniek. - No nie, no, byłoby to smutne - mówi były prezes PZPN.

Zbigniew Boniek
Zbigniew BoniekKONRAD SWIERAD/ARENA AKCJINewspix.pl

Angel Rodado powoli staje się ikoną Wisły Kraków. Do drużyny 13-krotnych mistrzów Polski trafił pod koniec sierpnia 2022 roku. Obecnie w ekipie "Białej Gwiazdy" rozgrywa już czwarty sezon. Do tej pory w szesnastu spotkaniach strzelił... 16 goli. Do tego dorzucił jedną asystę.

Forma hiszpańskiego napastnika od wielu miesięcy jest regularna i bardzo imponująca. Ostatnio 27-latek udzielił wywiadu, w którym został zapytany o potencjalne dołączenie do... reprezentacji Polski.

Zbigniew Boniek szczerze o Jerzym Brzęczku. "Tylko ja mogłem zrobić z niego selekcjonera". WIDEOPolsat Sport

Boniek nie wytrzymał. Usłyszał, kto mógłby zagrać w reprezentacji. Nie zostawił suchej nitki

Słowa te od razu wywołały poruszenie w mediach. Zdaniem wielu ekspertów taki napastnik przydałby się w kadrze Jana UrbanaZwłaszcza dlatego, że na tej pozycji posucha zaczyna być coraz bardziej odczuwalna. - Ja jestem za, bo jestem przekonany, że on może tu dłużej pomieszkać i pożyć. To jest dobry piłkarz, a my z przodu mamy swoje problemy - mówił chociażby Mateusz Borek na "Kanale Sportowym".

Zobacz również:

Piotr Zieliński w barwach Interu
Reprezentacja

Trener Interu może nie mieć wyboru ws. Piotra Zielińskiego. Polak na to czekał

Przemysław Langier
Przemysław Langier

    W poniedziałkowy wieczór swoją opinię wygłosił Zbigniew Boniek. Na kanale "Prawda Furbolu" były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że nie jest zwolennikiem tego pomysłu. - Ja to rozpatruję w kategoriach "pierwszy kwiecień", "prima aprilis". Rodado jest Hiszpanem, który kocha Hiszpanię, znakomicie czuje się w polskiej rzeczywistości i który musi jeszcze pokazać, jakim będzie piłkarzem w Ekstraklasie. A ktoś wymyśla jakiś tekst, jakiś temat, czy on może być reprezentantem Polski. No nie, no, byłoby to smutne, gdybyśmy musieli z czegoś takiego korzystać - powiedział wprost.

    - Śmiać mi się chce z tych prób wpuszczenia go na drogę, gdzie miałby dostać polski paszport. Ciekawy jestem, jak Rodado będzie wyglądał w Ekstraklasie, gdzie będzie miał innych obrońców, inaczej będzie to wyglądało - uzupełnił Boniek, który nie urywał, że "dobrze życzy Angelowi Rodado", jednak na całą tę sprawę "patrzy z przymrużeniem oka".

    Zobacz również:

    Trener Dariusz Śledź da Polonii Bydgoszcz upragniony awans. Wiele będzie zależeć od Wiktora Przyjemskiego.
    Metalkas 2. Ekstraliga

    Ujawnił prawdę o problemach Polonii Bydgoszcz. Ten transfer może to zmienić

    Dariusz Ostafiński
    Dariusz Ostafiński
    Angel Baena (na pierwszym planie) i Angel Rodado - hiszpańskie filary Wisły Kraków
    Angel Baena (na pierwszym planie) i Angel Rodado - hiszpańskie filary Wisły KrakówAFP
    Piłkarz w czarnej koszulce i opasce kapitana na ramieniu z rozłożonymi rękami podczas meczu piłkarskiego na stadionie, w tle widoczni są rozmyci kibice.
    Triumfujący Angel Rodado (Wisła Kraków) w meczu ze Śląskiem WrocławGrzegorz WajdaReporter
    Zbigniew Boniek
    Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja