Historyczny wyczyn Piotra Zielińskiego. Zasiadł wśród największych legend
Piotr Zieliński w ostatnią niedzielę przeszedł do historii polskiego futbolu. 31-letni Polak po raz drugi w karierze został mistrzem Włoch - aktualny piłkarz Interu Mediolan dokonał tego wcześniej w barwach Napoli. Przed nim tylko dwóch piłkarzy sięgnęło po mistrzostwo ligi należących do TOP5 w barwach dwóch różnych klubów. Zieliński dołączył tym samym do elitarnego grona.
Ostatniego lata sytuacja Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan jawiła się jako szalenie trudna. Reprezentant Polski borykał się z problemami zdrowotnymi, a we Włoszech cały czas mówiło się o chęci sprzedania Polaka przez klub. Na przeszkodzie stać miały przede wszystkim wiek oraz wysokie wynagrodzenie otrzymywane przez reprezentanta Polski.
Z czasem sytuacja Zielińskiego w Mediolanie uległa diametralnej zmianie. Polak wykorzystał swój moment i stał się jednym z najważniejszych zawodników zespołu prowadzonego przez Christiana Chivu. Radykalnie zmieniła się również opinia włoskich dziennikarzy, dla których Zieliński z niechcianego balastu stał się jednym z zawodników, bez którego nie wyobraża się pierwszej jedenastki Interu.
Nagrodę za fantastyczny sezon Polak odebrał w ostatnią niedzielę. Inter wygrał 2:0 z Parmą i przypieczętował swoje 21. w historii Scudetto. Walny udział w tym miał Zieliński, który zanotował asystę przy pierwszym trafieniu autorstwa Marcusa Thurama.
Piotr Zieliński po raz drugi został mistrzem Włoch. Dołączył do elitarnego grona
Dla Zielińskiego jest to już drugie w karierze mistrzostwo Włoch. Po raz pierwszy reprezentant Polski Scudetto świętował w sezonie 2022/23, będąc wówczas piłkarzem SSC Napoli. Wówczas prócz Zielińskiego w kadrze mistrzowskiej ekipy znajdowali się również Bartosz Bereszyński oraz Hubert Idasiak.
Zdobycie mistrzostwa w lidze uznawanych za TOP5, czyli w Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech oraz Francji, jest ogromnym wydarzeniem dla całej piłkarskiej Polski. A jeżeli nasz rodak dokonuje tej sztuki po raz drugi w karierze, na dodatek z innym klubem, to ten wyczyn staje się jeszcze bardziej imponujący.
Przed Zielińskim tej sztuki dokonało zaledwie dwóch piłkarzy. Mowa tutaj o największych gwiazdach polskiej piłki ostatnich lat. Palmę pierwszeństwa dzierży rzecz jasna Robert Lewandowski, który zdominował tę klasyfikację. Kapitan reprezentacji Polski ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec z Bayernem, a po dwa razy zdobywał tytuł w barwach Borussii Dortmund oraz FC Barcelony.
Na podium tego zestawienia znalazł się również aktualny kolega Lewandowskiego z Katalonii. Wojciech Szczęsny ma na koncie jedno mistrzostwo Hiszpanii, lecz w przyszłości fetował wygranie Serie A wraz z Juventusem przez trzy lata z rzędu. Wiele jednak wskazuje na to, że Lewandowski i Szczęsny już w najbliższy weekend dorzucą do swojego dorobku kolejne mistrzostwo Hiszpanii - wszystko rozstrzygnie El Clasico zaplanowane już na 10 maja.