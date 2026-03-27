Dzięki pracy wykonanej w okresie wrzesień - listopad Jan Urban mógł ze spokojem podchodzić do marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Selekcjoner otwarcie podkreślał, że dla niego to, co wydarzy się 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie będzie najważniejsze w trenerskiej karierze.

Do stolicy naszego kraju przyjechali Albańczycy, z którymi w ostatnich latach Biało-Czerwoni mierzyli się dość regularnie. Nigdy jednak stawka bezpośredniego meczu nie była tak duża, jak w chłodny czwartkowy wieczór. Na szali leżał bowiem awans do finału barażów o udział w mundialu 2026.

Hajto uderza w Casha i Bednarka. Brutalna ocena

Selekcjoner mógł liczyć na prawie wszystkich najważniejszych piłkarzy, jedynie zawieszenie Nicoli Zalewskiego mogło być niedogodnością. W miejsce zawodnika Atalanty Bergamo w składzie nieoczekiwanie pojawił się Filip Rózga. Ostatecznie obaj zagrali po jednej połowie, ale lepsze wrażenie pozostawił Pietuszewski.

To właśnie z nim na boisku Polacy odrobili straty ze stanu 0:1 na 2:1 i ostatecznie wygrali. Oceny reprezentantom wystawił na anetenie Polsatu Sport Tomasz Hajto. Były obrońca naszej kadry najbardziej krytycznie spojrzał na występ dwóch doświadczonych obrońców - Jana Bednarka i Matty'ego Casha. Obu wystawił dwójki.

- Bednarek dwójka za ten błąd (przy golu Albanii na 1:0 przyp. red.), za brak koncentracji w drugiej połowie. Po pierwszej połowie Cash był do zmiany, to chyba nie podlega wątpliwości. To jest opinia większości. Mylił się w takich naprawdę prostych sytuacjach - ocenił bezlitośnie Hajto.

Najwyższą notę w defensywie wystawił Tomaszowi Kędziorze "szóstkę". W całym składzie Hajto najbardziej docenił występ naszych dwóch środkowych pomocników. Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański otrzymali od niego noty osiem. Strzelec gola na 1:1 - Robert Lewandowski został oceniony na szóstkę.

Z kolei debiutanci - Filip Rózga oraz Oskar Pietuszewski odpowiednio na czwórkę i szóstkę. - Pierwsza połowa była bardzo słaba. Mieliśmy ogromne problemy, widać było, że niektórzy zawodnicy nie radzili sobie mentalnie. Warto też docenić Oskara Pietuszewskiego, który wszedł na boisko po przerwie przy wyniku 0:1 i dał radę. A to naprawdę nie jest łatwe dla 17-letniego chłopaka - ocenił w programie "Futbol Cast".

