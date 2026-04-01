Hajto zachwycony. Ci Polacy dostali najwyższą notę. "Decydowali, jak grała drużyna"

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana do 31 marca podchodziła jako drużyna niepokonana. Selekcjoner prowadził kadrę łącznie w siedmiu spotkaniach, wygrał pięć z nich i dwukrotnie zremisował - z mocną Holandią. Bez wątpienia najważniejszym triumfem Urbana był ten z Albanią w półfinale barażów o mundial 2026.

Sam przed początkiem spotkania w Warszawie przyznawał, że dla niego to mecz życia. Biało-Czerwonym udało się zatriumfować, dzięki czemu Polacy zyskali prawo gry o awans na mundial w meczu finałowym. W tymże naszych kadrowiczów czekał wyjazd do Szwecji, aby tam powalczyć o udział w mistrzostwach świata.

Hajto zachwycony środkiem pola. "Najlepszy mecz"

Podopieczni Urbana podchodzili do tego spotkania w roli zespołu typowanego przez większość ekspertów do odpadnięcia. Niestety te przewidywania się potwierdziły, choć mogło się wydawać, że Polacy byli lepsi. To Szwedzi wygrali jednak 3:2 i zagrają na mundialu 2026.

Tomasz Hajto słynący z mocnych opinii tym razem docenił środek pola w naszej drużynie. Piotr Zieliński i Sebastian Szymański według niego zasłużyli na maksymalne noty. Obu wystawił po "dyszce". - Ta dwójka decydowała o tym, jak grała drużyna w ofensywie - rozpoczął na antenie Polsatu Sport.

- Wszędzie robili przewagę. Najlepszy mecz Szymańskiego, najlepszy mecz Zielińskiego - dodał. Na tym jednak koniec pochwał. Bardzo nisko została oceniona cała linia obrony, nikt nie dostał od Hajty noty powyżej czterech. - Już nie chciałem się pastwić nad całą czwórką obrońców, oni muszą wiedzieć jak się ustawić - podsumował.

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu selekcjoner Jan Urban oraz kapitan Robert Lewandowski Leszek Szymański PAP

