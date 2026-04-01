Hajto zachwycony. Ci Polacy dostali najwyższą notę. "Decydowali, jak grała drużyna"
Reprezentacja Polski nie wygrała ze Szwedami w wyjazdowym meczu o punkty od blisko stu lat. Jakub Kamiński przed finałem barażów o mundial 2026 mówił, że historia jest historią, ale on z kolegami chce napisać jej nowy rozdział, a na szali leżał udział w imprezie czterolecia. Niestety tym razem Polaków na niej zabraknie. Niektórzy mogą jednak czuć olbrzymią dumę po swoim występie. Tomas Hajto aż dwóch piłkarzy ocenił na maksymalną notę.
Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana do 31 marca podchodziła jako drużyna niepokonana. Selekcjoner prowadził kadrę łącznie w siedmiu spotkaniach, wygrał pięć z nich i dwukrotnie zremisował - z mocną Holandią. Bez wątpienia najważniejszym triumfem Urbana był ten z Albanią w półfinale barażów o mundial 2026.
Sam przed początkiem spotkania w Warszawie przyznawał, że dla niego to mecz życia. Biało-Czerwonym udało się zatriumfować, dzięki czemu Polacy zyskali prawo gry o awans na mundial w meczu finałowym. W tymże naszych kadrowiczów czekał wyjazd do Szwecji, aby tam powalczyć o udział w mistrzostwach świata.
Hajto zachwycony środkiem pola. "Najlepszy mecz"
Podopieczni Urbana podchodzili do tego spotkania w roli zespołu typowanego przez większość ekspertów do odpadnięcia. Niestety te przewidywania się potwierdziły, choć mogło się wydawać, że Polacy byli lepsi. To Szwedzi wygrali jednak 3:2 i zagrają na mundialu 2026.
Tomasz Hajto słynący z mocnych opinii tym razem docenił środek pola w naszej drużynie. Piotr Zieliński i Sebastian Szymański według niego zasłużyli na maksymalne noty. Obu wystawił po "dyszce". - Ta dwójka decydowała o tym, jak grała drużyna w ofensywie - rozpoczął na antenie Polsatu Sport.
- Wszędzie robili przewagę. Najlepszy mecz Szymańskiego, najlepszy mecz Zielińskiego - dodał. Na tym jednak koniec pochwał. Bardzo nisko została oceniona cała linia obrony, nikt nie dostał od Hajty noty powyżej czterech. - Już nie chciałem się pastwić nad całą czwórką obrońców, oni muszą wiedzieć jak się ustawić - podsumował.