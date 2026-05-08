Hajto wzywa do rozliczeń, pada jedno nazwisko. "To by tylko zaszkodziło"

- Ja - jako były piłkarz i kibic - do dzisiaj nie usłyszałem kompletnie żadnej analizy. Wiele razy mówiłem, że uwielbiam Janka Urbana jako piłkarza i jako trener zrobił wiele dobrego. Ale po porażce analiza musi być. Kibic i polski dziennikarz zasłużył na analizę. Szczególnie tych ludzi, którzy tę analizę przed meczami ze Szwecją i Albanią źle zrobili. Od decyzji o bramkarzu, od analizy stałych fragmentów Małowiejskiego. To powinna być pierwsza rzecz, która jest analizowana, a jest to kompletnie zbagatelizowane - powiedział Tomasz Hajto w Polsacie Sport.

Odpowiada Hajcie. "Zadzwoń do Janka Urbana"

- Zacząłbym od tego, że jak Tomek Hajto chce wiedzieć, to może zadzwonić do Janka Urbana i się dowiedzieć. Numer zna - komentuje słowa byłego reprezentanta rzecznik prasowy PZPN Zbigniew Koźmiński. - Dla mnie to wygląda tak, że Tomek Hajto się nudzi. Chciałby kogoś na czymś złapać, żeby się wymądrzać. A teatr jest bez sensu. Mógłby tylko polskiej piłce zaszkodzić.

- Analiza na pewno była. Na wewnętrzne potrzeby. Niewykluczone, że Janek na spotkaniu ligowych trenerów też to jeszcze przedstawi. Prezentowanie takiej analizy publicznie narobiłoby jednak niepotrzebnej szkody i złego klimatu wokół reprezentacji - dodaje Koźmiński.

Staje w obronie Małowiejskiego

Były rzecznik związku staje też w obronie speca od analizy Huberta Małowiejskiego. Wyjaśnia dlaczego. - Małowiejski jest na swojej funkcji sto lat. Przeżył już kilku trenerów. Jakby był zły, to dawno by go zwolnili. To nie jest tak, że on przyszedł teraz i dociera się z Jankiem. Był na długo przed. A poza tym Małowiejski przedstawia swoją analizę, ale cała odpowiedzialność spada na trenera. To dlatego Urbanowi tak dobrze płacą, że on bierze wszystko na klatę. Jeśli chcemy rozliczać sztab z porażki ze Szwecją, to całe to rozliczenie zaczyna się i kończy na Urbanie - zauważa Koźmiński.

Nie jest jednak tak, że Koźmiński skreśla Urbana po Szwecji. - Mnie też nie wszystkie decyzje personalne trenera przekonują, ale mam do niego pełne zaufanie. Urban to dobry trener i dobry człowiek. Na przyszłość reprezentacji patrzę z dużym optymizmem - mówi Koźmiński i odnosi się do zarzutów stawianych Urbanowi m.in. przez Hajtę. Czyli, że taktycznie zagraliśmy ze Szwedami, jak dzieci, że zachwiane były proporcje między ofensywą i defensywą. Na korzyść tej pierwszej. Wreszcie, że przesadą było postawienie na Pietuszewskiego i Rózgę w sytuacji, gdy wcześniej nie zostali przetestowani w meczach towarzyskich.

W Porto gwiazda, w reprezentacji "kiszka"

- Urban, przejmując kadrę, przyjął pewne założenia na grę. Nie wszystkie się sprawdziły, ale większość trafił. Nie jest pierwszym, który ma problem z defensywą. Z Bednarka chce zrobić wodza obrony, bo w Porto jest gwiazdą, ale jak przyjeżdża na kadrę, to zawsze można się do czegoś doczepić. Może z Bednarkiem to jest tak, jak kiedyś z Warzychą, który był bożyszczem w Panathinaikosie, ale w reprezentacji była kiszka - przypomina Koźmiński.

- Ruch z Rózgą przyznaję, że był odważny, ale to był mecz z Albanią, można było spróbować. Poza tym Rózga i Pietuszewski, to przyszłość. Ja bym się bardziej doczepił tego, że stawia na Kiwiora. Mnie on nie przekonuje. A co do Szwecji, to rywal był lepszy, mądrzejszy. Nasza kadra z Urbanem się rozwija, idzie do przodu. Teraz jej trochę zabrakło, ale na przyszłość będziemy mądrzejsi - kwituje ekspert.

Jan Urban podczas konferencji prasowej ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mecz Szwecja - Polska JONAS EKSTROMER AFP

