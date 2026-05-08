Hajto wzywa do rozliczeń, pada jedno nazwisko. "To by tylko zaszkodziło"
Tomasz Hajto wezwał selekcjonera Jana Urbana do rozliczeń po przegranych barażach. Były reprezentant Polski chce wiedzieć, gdzie popełnili błąd spece od analizy, pada też nazwisko Huberta Małowiejskiego. - Tomek Hajto się nudzi. Chciałby kogoś na czymś złapać, żeby się wymądrzać. A ja powiem, że reprezentacja Polski nie potrzebuje teatru - ripostuje były rzecznik PZPN Zbigniew Koźmiński, by po chwili wyłożyć karty na stół i powiedzieć, co myśli o Urbanie, Małowiejskim i polskiej kadrze.
- Ja - jako były piłkarz i kibic - do dzisiaj nie usłyszałem kompletnie żadnej analizy. Wiele razy mówiłem, że uwielbiam Janka Urbana jako piłkarza i jako trener zrobił wiele dobrego. Ale po porażce analiza musi być. Kibic i polski dziennikarz zasłużył na analizę. Szczególnie tych ludzi, którzy tę analizę przed meczami ze Szwecją i Albanią źle zrobili. Od decyzji o bramkarzu, od analizy stałych fragmentów Małowiejskiego. To powinna być pierwsza rzecz, która jest analizowana, a jest to kompletnie zbagatelizowane - powiedział Tomasz Hajto w Polsacie Sport.
Odpowiada Hajcie. "Zadzwoń do Janka Urbana"
- Zacząłbym od tego, że jak Tomek Hajto chce wiedzieć, to może zadzwonić do Janka Urbana i się dowiedzieć. Numer zna - komentuje słowa byłego reprezentanta rzecznik prasowy PZPN Zbigniew Koźmiński. - Dla mnie to wygląda tak, że Tomek Hajto się nudzi. Chciałby kogoś na czymś złapać, żeby się wymądrzać. A teatr jest bez sensu. Mógłby tylko polskiej piłce zaszkodzić.
- Analiza na pewno była. Na wewnętrzne potrzeby. Niewykluczone, że Janek na spotkaniu ligowych trenerów też to jeszcze przedstawi. Prezentowanie takiej analizy publicznie narobiłoby jednak niepotrzebnej szkody i złego klimatu wokół reprezentacji - dodaje Koźmiński.
Staje w obronie Małowiejskiego
Były rzecznik związku staje też w obronie speca od analizy Huberta Małowiejskiego. Wyjaśnia dlaczego. - Małowiejski jest na swojej funkcji sto lat. Przeżył już kilku trenerów. Jakby był zły, to dawno by go zwolnili. To nie jest tak, że on przyszedł teraz i dociera się z Jankiem. Był na długo przed. A poza tym Małowiejski przedstawia swoją analizę, ale cała odpowiedzialność spada na trenera. To dlatego Urbanowi tak dobrze płacą, że on bierze wszystko na klatę. Jeśli chcemy rozliczać sztab z porażki ze Szwecją, to całe to rozliczenie zaczyna się i kończy na Urbanie - zauważa Koźmiński.
Nie jest jednak tak, że Koźmiński skreśla Urbana po Szwecji. - Mnie też nie wszystkie decyzje personalne trenera przekonują, ale mam do niego pełne zaufanie. Urban to dobry trener i dobry człowiek. Na przyszłość reprezentacji patrzę z dużym optymizmem - mówi Koźmiński i odnosi się do zarzutów stawianych Urbanowi m.in. przez Hajtę. Czyli, że taktycznie zagraliśmy ze Szwedami, jak dzieci, że zachwiane były proporcje między ofensywą i defensywą. Na korzyść tej pierwszej. Wreszcie, że przesadą było postawienie na Pietuszewskiego i Rózgę w sytuacji, gdy wcześniej nie zostali przetestowani w meczach towarzyskich.
W Porto gwiazda, w reprezentacji "kiszka"
- Urban, przejmując kadrę, przyjął pewne założenia na grę. Nie wszystkie się sprawdziły, ale większość trafił. Nie jest pierwszym, który ma problem z defensywą. Z Bednarka chce zrobić wodza obrony, bo w Porto jest gwiazdą, ale jak przyjeżdża na kadrę, to zawsze można się do czegoś doczepić. Może z Bednarkiem to jest tak, jak kiedyś z Warzychą, który był bożyszczem w Panathinaikosie, ale w reprezentacji była kiszka - przypomina Koźmiński.
- Ruch z Rózgą przyznaję, że był odważny, ale to był mecz z Albanią, można było spróbować. Poza tym Rózga i Pietuszewski, to przyszłość. Ja bym się bardziej doczepił tego, że stawia na Kiwiora. Mnie on nie przekonuje. A co do Szwecji, to rywal był lepszy, mądrzejszy. Nasza kadra z Urbanem się rozwija, idzie do przodu. Teraz jej trochę zabrakło, ale na przyszłość będziemy mądrzejsi - kwituje ekspert.