Hajto bez litości uderzył w kadrę. "Minimalnie nad Gibraltarem". Nie hamował się

O ile Jan Urban nadal nie zaznał smaku porażki jako selekcjoner reprezentacji Polski, a dodatkowo dwukrotnie zremisował z Holandią 1:1, to jednak wydarzenia z meczu z Maltą mocno wpływają na to, jak postrzegana jest dziś kadra.

Pod adresem biało-czerwonych nie brakuje słów krytyki, a Tomasz Hajto nie jest w stanie zrozumieć, jak piłkarze Urbana mogli w zaledwie trzy dni przejść od formy z meczu z Holandią do tego, co pokazali na Ta' Qali.

Blisko kompromitacji z Maltą, a Hajto uderza w reprezentację. "Minimalnie nad Gibraltarem"

- Męczyliśmy się strasznie... Ja rozumiem narrację też trenera Urbana, że takie mecze mogą się zdarzać, ale można było to spotkanie w słabym stylu wygrać 2:0 i nie dopuścić Malty do żadnych sytuacji. A w tym meczu tych sytuacji było dużo i strzelają nam 2 bramki... - ocenił były reprezentant Polski.

Szczególną uwagę były reprezentant Polski zwrócił przede wszystkim na postać Jakuba Kiwiora, który z Maltą zagrał bardzo źle. Sprokurowany rzut karny oraz spóźnienie w kluczowych sytuacjach sprawiło, że Maltańczycy do samego końca mieli nadzieję na korzystny rezultat.

- Naprawdę niektórzy zawodnicy zagrali poniżej swojego poziomu i jak wy się do tego odniesiecie, że można aż tak swój poziom obniżyć w ciągu 3 dni?! - dopytywał swoich rozmówców.

Bożydar Iwanow od razu wskazał, że za kadencji każdego selekcjonera zdarzają się spotkania, w których kadra "męczy się ze słabeuszami". Poziom naszego ostatniego rywala nie przekonał jednak Tomasza Hajto.

Cenię Litwę wyżej - z całym szacunkiem od Malty, bo Maltę to cenię gdzieś na poziomie "minimalnie nad Gibraltarem"

Teraz Polacy z niecierpliwością mogą czekać na losowanie par barażowych. Sensacyjna wygrana Szkotów z Danią sprawiła jednak, że kadra Jana Urbana będzie losowana z koszyka numer 2 i w razie awansu do finału baraży, będzie mierzyć się z rywalem z koszyków numer 1 i 4, gdzie znajdują się Włosi, Duńczycy, Ukraińcy oraz Turcja.

