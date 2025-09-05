Gwiazda Polaków zlekceważona przez rywala. Błyskawiczna reakcja, Holender upokorzony

Matty Cash lubi strzelać w reprezentacji Polski, zwłaszcza przeciwko kadrze Holandii. Odkąd obrońca uzyskał polskie obywatelstwo, strzelił dla Biało-Czerwonych trzy bramki w 20 występach. Z czego dwa razy pokonał holenderskiego bramkarza - wczoraj oraz w 2022 roku, przy okazji meczu Ligi Narodów.

Dzięki trafieniu Casha Polska zremisowała z Holandią 1:1. To dawka tlenu dla biało-czerwonych w trwających eliminacjach po czerwcowej porażce z Finlandią. Obecnie zajmujemy drugie miejsce w grupie z dorobkiem siedmiu punktów na koncie. Tyle samo oczek ma Holandia (pierwsza, jeden mecz mniej) i Finlandia (trzecia). Zatem, niedzielne starcie na Stadionie Śląskim w Chorzowie będzie ważne, jak nie najważniejsze dla podopiecznych Jana Urbana w trwających eliminacjach do mundialu.

Matty Cash przemówił po remisie z Holandią. Internauci nie zawiedli

Matty Cash, bohater reprezentacji Polski w starciu z Holandią zabrał głos po meczu. Cytowany przez serwis "Łączy nas piłka" pochwalił cały zespół. Wykazał się skromnością, mówiąc, że jego gol był tylko "dodatkiem do świetnej gry całej drużyny".

- Moja bramka to tylko dodatek do świetnej gry całej drużyny. Dobrze broniliśmy, pokazaliśmy wielką determinację (...) Wspaniale móc grać dla swojego kraju - powiedział Matty Cash.

Polski obrońca wstawił również krótki wpis w swoich mediach społecznościowych. Udostępnił trzy zdjęcia ze swojej cieszynki golfisty, które opatrzył opisem: "Dejavoo!! Co za noc w Rotterdamie. POLSKAAAA!!".

Od razu pod publikacją reprezentanta Polski pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z użytkowników Instagrama podsumował gola Matty'ego Casha, nawiązując do znanego już internetowego mema

- PIE****NIĘCIE Z TRZYFUNTOWEJ ARMATY NA TWIERDZY ROTTERDAM.

Nie zabrakło również gratulacji od Łukasza Skorupskiego, który skomentował zdjęcia swojego kolegi z kadry, zamieszczając emotikony dłoni bijących brawo. Kolejny internauta zwrócił za to uwagę na brak znajomości języka polskiego u Casha. Przyznał jednak, że jeżeli ma strzelać takie bramki dla reprezentacji Polski, nie musi mówić w naszym języku.

- Nie musisz mówić po polsku, po prostu strzelaj więcej takich goli - czytamy.

Inny użytkownik Instagrama wprost przyrównał Matty'ego Casha do legendarnego prawo obrońcy z Brazylii, Cafu. Stwierdził też, że niesie polską drużynę na plecach i prowadzi Polskę do gry na przyszłorocznym mundialu.

- Niesie drużynę na plecach i upewnia się, że biało-czerwoni będą grali w Stanach przyszłego lata. Matty Cash, jesteś uosobieniem prawego obrońcy. Drugi Cafu, tyle że polski.

Zaskakujące słowa rywala po golu Casha. "Nie czułem, że jesteśmy pod dużą presją"

Po meczu kilka słów wypowiedział holenderski pomocnik Tijjani Reijnders. Zawodnik Manchesteru City wrócił do bramki Matty'ego Casha na 1:1. W akcji bramkowej Polaków zawodnik z numerem 14 nie kwapił się do pokrycia prawego obrońcy. Z jego pomeczowych słów można wywnioskować, jaki był tego powód.

Ten prawy obrońca dwukrotnie posłał piłkę w trybuny. Nie czułem, że jesteśmy pod dużą presją

Faktycznie, wcześniejsze próby Casha nie były udane. Jednak, w 80. minucie było inaczej i prawy obrońca umieścił piłkę w holenderskiej siatce niemal perfekcyjnie. Reijnders przyznał, że tempo gry kadry "Oranje" było zbyt wolne. Nie wydawał się jednak zmartwiony stratą punktów.

- Ten remis nie oznacza, że od razu jesteśmy skreśleni. Musimy iść dalej - mówił pomocnik.

Kolejny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 reprezentacja Polski zagra z Finlandią. Start w najbliższą niedzielę o 20:45. Natomiast Holandia zagra na wyjeździe z Litwą. Start w niedzielę o 18:00. Relację tekstową z obu spotkań będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kamil Grosicki, Matty Cash HANS VAN DER VALK AFP

Matty Cash i Piotr Zieliński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News