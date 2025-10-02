Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grzegorz Krychowiak wprost o powrocie do reprezentacji. Padł przykład Grosickiego

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Grzeogrz Krychowiak rozegrał dokładnie 100 meczów w reprezentacji Polski i zdecydował się zakończyć swoją przygodę w kadrze. Ostatni powrót Kamil Grosickiego sprawił jednak, że pomocnik również został zapytany o to, czy po telefonie od Jana Urbana byłby w stanie pojawić się ponownie na zgrupowaniu. Nie potrzebował nawet chwili, aby odpowiedzieć.

Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki
Grzegorz Krychowiak i Kamil GrosickiTomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER, ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Pożegnanie się z reprezentacją Polski Michała Probierza sprawiło, że Robert Lewandowski, a później także Kamil Grosicki wrócili do gry w drużynie narodowej. Szczególnie powrót z do kadry "Grosika" stworzył precedens, z którego mogłoby skorzystać wielu byłych reprezentantów. Grzegorz Krychowiak wprost został zapytany o to, czy widzi jeszcze siebie w kadrze.

Defensywny pomocnik, który obecnie nie ma żadnego klubu, rozegrał w kadrze dokładnie 100 meczów i razem z Wojciechem Szczęsnym zdecydował się skończyć grę z orzełkiem na piersi. I jak się okazuje, nawet telefon od Jana Urbana by tego nie zmienił.

Krychowiak zapytany o powrót do reprezentacji. Padła deklaracja, jaśniej się nie da

- Nie znam detali decyzji Grosika, ale jak ja podejmuję decyzję, to zastanawiam się nad tym i do tego nie wracam. To jest moja opinia i na pewno z drugiej strony nie byłoby takiego telefonu, więc nie muszę o to martwić - wypalił niemalże bez zastanowienia, goszcząc w podkaście "Radiowóz" na YouTube.

Marek Papszun: Naszym celem jest wyjście z grupy i liczę, że w czwartek zrobimy pierwszy krok. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Żeby grać w reprezentacji trzeba grać w klubie, albo mieć klub... 
dodał.

W ostatnim sezonach Grzegorz Krychowiak występował m.in. w saudyjskich klubach Al-Shabab oraz Abha FC, a także w cypryjskim Anorthosis. Od lipca tego roku pozostaje bez zatrudnienia, ale nie stanowi to dla niego problemu.

Jak sam wskazał w wyżej wymienionej rozmowie, równie dobrze może podpisać kolejny kontrakt z jakimś klubem lub zakończyć sportową karierę i będzie czuć się spełnionym piłkarzem.

Co więcej, pomocnik nadal ma ogromne ambicje i jest w stanie przystać na warunki nowego kontraktu, ale równie dobrze może niebawem ogłosić, że jego kariera piłkarza dobiegła końca.

- Jestem w takim momencie mojego życia, że jeżeli nadal bym grał w piłkę, to nadal by mi to sprawiło przyjemność. A jeżeli jutro bym zakończył karierę, to byłbym spełnionym piłkarzem, który wyciągnął dużo więcej ze swojej kariery, niż powinien - skwitował.

Zobacz również:

Grzegorz Krychowiak mógł tylko bezradnie spoglądać, jak Sergi Roberto daje Barcelonie sensacyjne zwycięstwo
Liga Mistrzów

Epicki wyczyn Barcelony, PSG pogrążyła ostatnia akcja. Polak zawiódł, to był jego koniec

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Mężczyzna z brodą i długimi włosami spiętymi w kucyk, ubrany w granatową marynarkę i jasnoniebieską koszulę, patrzy w dal z lekkim uśmiechem, oparty o ścianę w nowoczesnym, jasnym wnętrzu.
Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News
Grzegorz Krychowiak (zdj. archiwalne)
Grzegorz Krychowiak (zdj. archiwalne)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Grzegorz Krychowiak
Grzegorz KrychowiakAndrzej Iwanczuki/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja