Grupy rozlosowane, wszystko jasne. Oto rywale Polaków w Lidze Narodów
Ostatnia edycja Ligi Narodów UEFA okazała się niezbyt łaskawa dla piłkarskiej reprezentacji Polski, która niestety spadła do dywizji B. Teraz "Biało-Czerwonych" czeka jednak świeże otwarcie w nowych rozgrywkach - i 12 lutego poznaliśmy ich rywali w nowej odsłonie zmagań LN. Podopiecznych Jana Urbana, bez dwóch zdań, czekać będzie nieco interesujących pojedynków w walce o powrót do elity rozgrywek.
Poprzednia edycja Ligi Narodów UEFA, rozgrywana w sezonie 2024/2025, nie przyniosła polskim kibicom zbyt wielu pozytywnych emocji. "Biało-Czerwoni" w tamtych rozgrywkach bowiem okazali się najsłabszym zespołem grupy pierwszej dywizji A.
Polska kadra - mierząca się wówczas z Portugalią, Chorwacją i Szkocją zdołała uzbierać zaledwie cztery punkty i nie mogła nawet marzyć o barażu o utrzymanie. Teraz "Orły" będą startować z niższego szczebla licząc, że w kolejnej kampanii zdołają powrócić na pierwszy poziom rozgrywek.
12 lutego w Brukseli odbyło się tymczasem losowanie grup następnej odsłony LN - poniżej przedstawiamy jego pełne wyniki.
Liga Narodów UEFA: Pełne wyniki losowania grup. Polacy poznali swoich rywali
Liga A:
- Grupa 1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja
- Grupa 2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja
- Grupa 3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy
- Grupa 4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia
Liga B:
- Grupa 1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna
- Grupa 2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna
- Grupa 3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo
- Grupa 4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja
Liga C:
- Grupa 1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino
- Grupa 2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa/ Gibraltar
- Grupa 3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia
- Grupa 4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg/ Malta
Liga D:
- Grupa 1: Gibraltar/ Łotwa, Malta/ Luksemburg, Andora
- Grupa 2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein
Liga Narodów UEFA. Kiedy odbędą się pierwsze mecze?
Rozgrywki Ligi Narodów zostaną zainaugurowane jesienią - faza grupowa zostanie przeprowadzona między 24 września a 17 listopada. Na wiosnę zaś staniemy się świadkami baraży o awans i utrzymanie w poszczególnych dywizjach oraz gier w fazie pucharowej LN. Wielki finał odbędzie się 13 czerwca 2027 roku.
Warto nadmienić jeszcze jeden fakt - wyniki osiągane w Nations League mogą mieć znaczący wpływ na rozstawienia w losowaniu eliminacji Euro 2028. Liczy się tu więc nie tylko prestiż, ale i szersza futbolowa perspektywa.