Grosicki wprost po pytaniu o kadrę. Tak wyglądają jego relacje z Urbanem, potwierdził

Po zmianie właściciela w Pogoni Szczecin wydawało się, że klub ten od początku sezonu będzie liczył się w walce o czołowe lokaty. Boisko dość boleśnie zweryfikowało cele zespołu z zachodu Polski i po sześciu kolejkach Pogoń ma tylko siedem punktów. Do piątkowego wieczoru jedynym wygranym meczem szczecinian był triumf nad Motorem Lublin w drugiej kolejce. Do Łodzi Portowcy jechali mocno osłabieni, bo zagrali bez swojego najlepszego strzelca, Efthymiosa Koulourisa, który szykuje się do odejścia.

Robert Kolendowicz zdecydował, że na "szpicy" zagra Kamil Grosicki, który niemal zawsze występuje na skrzydle. Pogoń choć przegrywała z Widzewem, zdołała odwrócić losy spotkania i wygrała 2:1. To na pewno spora ulga dla piłkarzy ze Szczecina, którzy w nieco spokojniejszej atmosferze mogą szykować się do ostatniego spotkania przed przerwą na występy kadry.

Grosicki wróci do kadry? Wymowna odpowiedź na pytanie dziennikarza

Temat reprezentacji żywnie interesuje Grosickiego, który choć pożegnał się już z drużyną narodową, nie ukrywa, że byłby skłonny do niej wrócić. Sam selekcjoner powiedział, że nie rozumie, czemu skrzydłowy tak szybko zdecydował się na pożegnanie z kadrą. Był to jasny sygnał, że jeśli Grosicki chciałby wrócić, drzwi stoją przed nim otworem. W rozmowie z TVP nie zabrakło pytania właśnie o tę kwestię.

Kapitan Pogoni został zapytany o możliwy powrót, a odpowiedź była dość wymowna. "Cały czas mam kontakt z trenerem Urbanem" - stwierdził (na razie) były reprezentant Polski. Jest więc szansa, że już za kilka dni zobaczymy nazwisko Grosickiego na liście powołanych, choć nie można stwierdzić, że stanie się to na pewno. A przed kadrą ważny i trudny moment.

Na początku września biało-czerwoni zagrają z Holandią na wyjeździe i z Finlandią na Stadionie Śląskim. Zwłaszcza rywalizacja ze Skandynawami jest ważna, bo Polacy muszą wygrać, aby zachować szanse na drugie miejsce w grupie, dające prawo gry w barażach. W pierwszym meczu w Helsinkach dość niespodziewanie triumfowała reprezentacja Finlandii.

