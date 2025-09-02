Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grosicki przemówił po powrocie do kadry. Gorzka prawda. "Trzeba się wziąć roboty"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

1 września 2025 roku to nie tylko pierwszy dzień szkoły dla tysięcy uczniów, ale również pierwszy dzień zgrupowania reprezentacji Polski przed ważnymi meczami w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Niewykluczone, że podczas spotkań z Holandią i Finlandią zobaczymy Kamila Grosickiego, który miał bardzo krótką, reprezentacyjną "emeryturę". Po przyjeździe na zgrupowanie skrzydłowy krótko skomentował całą sytuację i to, co czeka Polaków w najbliższych dniach.

Kamil Grosicki
Kamil GrosickiFoto OlimpikAFP

Kończenie i wznawianie reprezentacyjnej kariery w świecie futbolu nie jest niczym nowym i przestało zaskakiwać kibiców. Wiele gwiazd piłki nożnej zapowiadało zakończenie przygody z drużyną narodową, a kilka miesięcy potem grali dla swojego kraju. Również w Polsce doszło do takiej sytuacji. Kamil Grosicki w czerwcu miał oficjalne pożegnanie podczas meczu towarzyskiego na Stadionie Śląskim, w którym biało-czerwoni zmierzyli się z Mołdawią.

Wówczas nie spodziewano się całego ciągu wydarzeń, który nastąpił po wspomnianym spotkaniu. Najpierw Michał Probierz zdecydował się odebrać opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, ten w następstwie zawiesił karierę w kadrze, a po porażce Polaków w Helsinkach z Finlandią, Probierz stracił pozycję selekcjonera biało-czerwonych. Jego następcą został Jan Urban.

    Grosicki o tym, co trzeba zrobić w najbliższych meczach. Krótka deklaracja

    Już wówczas zaczęto spekulować, że przy nowym selekcjonerze Grosicki być może zdecyduje się na powrót do kadry. Sam Urban stwierdził, że zakończenie kariery w drużynie narodowej przez skrzydłowego było dla niego zaskoczeniem i jego zdaniem było przedwczesne. Piłkarz też wyraził się jasno w tej kwestii i dał do zrozumienia, że jeśli tylko otrzyma powołanie, stawi się na wrześniowym zgrupowaniu.

      I jak powiedział, tak zrobił. Selekcjoner reprezentacji Polski wysłał powołanie do kapitana Pogoni Szczecin, a ten w poniedziałkowe południe zameldował się w hotelu kadry. Grosicki został zagadnięty o to, jak czuje się jako... debiutant w reprezentacji Polski. "No stres, straszny" - odpowiedział żartobliwie na filmie opublikowanym na profilu TVP Sport na platformie "X". "Nie czas na wkupne" - stwierdził stanowczo "Grosik" zapytany o tę kwestię.

      Następnie zauważył, że kadrze potrzebne są punkty, bo ta znajduje się w trudnej sytuacji w grupie eliminacyjnej. "Tu trzeba do roboty się wziąć. Punkty trzeba zrobić" - stwierdził. "Na zgrupowanie przyjeżdżam z taką samą energią jak dwa miesiące temu" - zakończył skrzydłowy reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w eliminacjach do mistrzostw świata zmierzą się we wrześniu z Holandią (we czwartek) oraz z Finlandią (w niedzielę).

      Kamil Grosicki kończy karierę reprezentacyjną. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV
      Piłkarz w białoczerwonym stroju z numerem 11 podnosi ręce do góry, klaszcząc w stronę publiczności na stadionie; w tle rozmyta widownia i fragment boiska.
      Kamil Grosicki podczas pożegnalnego meczu w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
      Kamil Grosicki
      Kamil GrosickiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

