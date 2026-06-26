Mundial trwa, Polska na nim nie gra, ale to nie znaczy, że selekcjoner Jan Urban nie ma co robić. Należy bowiem pamiętać o tym, że na mistrzostwach grają nasi rywale grupowi w Lidze Narodów. Zmierzymy się z nimi już we wrześniu.

Właśnie dlatego zdaniem Tomasza Hajty (Romana Kołtonia również) selekcjoner powinien polecieć do Stanów Zjednoczonych i obserwować, jak Szwedzi i Bośniacy grają na mundialu. Obserwacja z wysokości trybun stadionu jest bowiem czymś nieporównywalnym dla oglądania meczu w telewizji pod kątem analitycznym.

Okazuje się jednak, że Jan Urban, ani nikt z Polskiego Związku Piłki Nożnej, do USA nie poleciał. A przynajmniej według informacji posiadanych przez Tomasza Hajtę. I jest to okoliczność, która byłego piłkarza bardzo mocno bulwersuje.

- Musisz lecieć na taki turniej, bo za chwilę chcemy wrócić do dywizji "A". Nie wyobrażam sobie, że Janek Urban tam nie poleciał. Że wybrał jakieś wczasy, wypoczywanie... to jest to kompletna amatorka. Jeżeli Janek Urban jako selekcjoner nie poleciał na mistrzostwa świata to jesteśmy naprawdę amatorami i nie zasłużyliśmy na to, żeby na ten turniej pojechać - grzmiał Tomasz Hajto.

- Nie wyobrażam sobie, żeby selekcjoner nie poleciał na turniej, który sam zawalił albo przyczynił się swoimi decyzjami do tego, że nie wygraliśmy ze Szwecją, która wychodzi z grupy i nie pojechał ich analizować - dodaje były piłkarz.

Tomasz Hajto wściekły. Jan Urban nie poleciał na mundial, by analizować grę przyszłych rywali

Tomasz Hajto nadal nie może przeboleś faktu, że reprezentacja Polski przegrała baraż ze Szwecją. Jako jeden z powodów podaje brak przygotowania do stałych fragmentów stosowanych przez podopiecznych Pottera.

Teraz są to już tylko spekulacje, ale według Tomasza Hajty Polska naprawdę miała szansę awansować z grupy, nawet potencjalnie wysoko przegrywając z Holandią. Przy odrobinie szczęścia w 1/16 finału moglibyśmy trafić na rywala w naszym zasięgu i awansować dalej.

- Ciągle będziemy to wspominać i na tym fundamencie, który się rozpadł i na tym, że nie polecieliśmy na mundial analizować, budować dom polskiej reprezentacji. No to sorry... Naprawdę, to jest dramat. Jeżeli Janek Urban nie poleciał to jest dramat. A według moich informacji na pewno nie poleciał, nikt z PZPN-u mu niczego nie organizował. To jest dramatyczna sytaucja. Trzeba usiąść i się zastanowić... czy on się nadaje na to stanowisko - mówił przejęty Tomasz Hajto.

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Poza Szwedami i Bośniakami w grupie Ligi Narodów Polacy zmierzą się także z Rumunią, której na mundialu nie ma.

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Beata Zawadzka East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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