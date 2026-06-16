Grecy przesądzają - reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Ujawnili nawet zarobki

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Wygląda na to, że do transferu Karola Świderskiego z Panathinaikosu do Widzewa brakuje już tylko oficjalnego ogłoszenia, choć spodziewane jest jeszcze w tym tygodniu. Szczegóły kontraktu zdążyły wypłynąć... już w Grecji. Tamtejsze media ujawniły zarówno kwotę transferu, jak i wysokość pensji, którą 51-krotny reprezentant Polski ma zarabiać w łódzkim klubie.

Karol Świderski i Nicola Zalewski wymieniają się na boisku podczas meczu reprezentacji Polski, w tle kibice w żółtych koszulkach.
Karol Świderski i Nicola ZalewskiGrzegorz WajdaEast News

O zainteresowaniu Widzewa Świderskim mówiło się już zimą. Wtedy łódzki klub sprowadził Osmana Bukariego za 5,5 mln euro, choć ten nie jest typową dziewiątką i do tej pory nie spłacił nawet centa. 29-letni napastnik miał pójść śladem ówczesnego klubowego kolegi Bartłomieja Drągowskiego. W Łodzi zacząć regularnie grać i pomóc reprezentacji Polski w awansie na mundial. Tak się jednak nie stało.

Sprawa transferu wróciła latem. Media już interesowały o negocjacjach między Panathinaikosem i Widzewem. Grecki portal The Sports Share by Ser poszedł krok dalej i podał, że Świderski już podpisał kontrakt z łódzkim klubem. Według tamtejszych mediów transfer zamknął się w kwocie miliona euro, a napastnik zwiąże się z Widzewem trzyletnim kontraktem z rocznym wynagrodzeniem na poziomie miliona euro.

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Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

Portal newspao.gr doprecyzował, że będzie to ponad 100 tysięcy euro więcej, niż Świderski zarabiałby w przyszłym sezonie w Panathinaikosie. Przeprowadzka do Ekstraklasy okazuje się dla niego zatem finansowo korzystniejsza niż pozostanie w greckiej ekstraklasie.

Co ciekawe, transakcja wygląda korzystnie nie tylko z perspektywy zawodnika, ale i Widzewa. Jak podaje grecki portal Koubanezos.gr, Panathinaikos liczył na kwotę zbliżoną do dwóch milionów euro, jednak wobec braku innych ofert zdecydował się zaakceptować znacznie niższą sumę.

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Andrzej Klemba

Miał też na to wpływ to, że w zakończonym sezonie Świderski strzelił zaledwie pięć goli w 25 meczach ligowych, a reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na mundial. Dzięki temu pozycja negocjacyjna Widzewa okazała się mocniejsza, niż można się było spodziewać.

Dla polskiej ligi to transferowy hit. Świderski to 51-krotny reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata 2022 w Katarze oraz dwóch turniejów Euro - w 2020 i 2024 roku. Karierę zaczynał w Jagiellonii Białystok, z którą dwukrotnie sięgnął po wicemistrzostwo kraju. Przełom nastąpił po transferze do PAOK-u Saloniki, z którym zdobył mistrzostwo Grecji i dwa Puchary kraju, a w tamtejszej Super League łącznie strzelił 35 goli w 134 meczach.

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Kolejnym przystankiem było Charlotte FC w MLS, gdzie przez trzy lata (z przerwą na wypożyczenie do Hellasu Werona) zdobył 32 bramki w 71 spotkaniach. W styczniu 2025 roku wrócił do Grecji, ale pobyt w Panathinaikosie nie był za bardzo udany.

Świderski zna już Łódź, bo w latach 2012-2014 grał w łódzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Wtedy jego talent dostrzegła Jagiellonia.

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Karol Świderski
Karol ŚwiderskiFran Santiago - UEFA/UEFAGetty Images
Karol Świderski
Karol ŚwiderskiJENS BUTTNER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Karol Świderski
Karol ŚwiderskiKAMIL KRZACZYNSKI / Newspix.pl Newspix.pl


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