Szwedzi i Polacy mają jeden cel. Jest nim oczywiście awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. W czwartek reprezentacja Szwecji pokonała Ukrainę (3:1), a Polacy wygrali z Albańczykami (2:1). Tym samym obie ekipy zmierzą się w bezpośrednim starciu, które odbędzie się we wtorkowy wieczór.

Powtórka sprzed czterech lat. Padło słowo "zemsta"

W finale baraży mamy powtórkę sprzed czterech lat. Wówczas także te dwie reprezentacje rywalizowały ze sobą o miejsce na mundialu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie triumfowali "Biało - Czerwoni" 2:0. Teraz decydujące starcie odbędzie się jednak na szwedzkiej ziemi.

Wydaje mi się, że to przeznaczenie, że znowu gramy w Polską. (...). Nie myślę o zemście. Najbardziej interesuje mnie awans i to, aby przeżyć mundial z reprezentacją. Jesteśmy przecież o krok od temu

Szwedzki pomocnik doskonale pamięta baraż sprzed czterech lat. 30-latek powiedział, że mocno się zmienił od tamtego momentu. - Rozegrałem więcej meczów międzynarodowych, sporo grałem w Serie A. Czuję się pewniej na wyższym poziomie. Z pewnością poprawiłem wiele cech, ale to właśnie dzięki tym doświadczeniom się rozwinąłem - mówi.

Karlstroem dobrze zna wielu Polaków. W latach 2021 - 2024 grał w Lechu Poznań, a później przeniósł się do włoskiego Udinese. Nie chce jednak teraz wskazać, kto jest faworytem wtorkowego barażu. - Na pewno to będzie trudny mecz. Zrobimy wszystko, żeby wygrać - przyznaje. - Gdybyśmy jednak wygrali to być może wtedy pomyślę, że to zemsta - dodaje.

Mecz Szwecja - Polska odbędzie się we wtorek (31 marca) o godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Jesper Karlstroem przed barażem Szwecja - Polska JOE KLAMAR AFP

