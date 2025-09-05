Rywalizacja w grupie G, w której znajduje się reprezentacja Polski, jest zacięta. Aż trzy ekipy mają na swoim koncie po siedem punktów. Holandia ma jednak do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz, więc ma szansę uciec drugim biało-czerwonym i trzeciej Finlandii. Kadra "Oranje", która zagra w niedzielę z Litwą, niemal na pewno ucieknie którejś z ekip. Polska bowiem podejmie na Stadionie Śląskim Finlandię. Starcie to będzie niezwykle ważne, jak nie najważniejsze, w kontekście walki o drugie miejsce. Transmisja z tego spotkania w TVP 1. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Grał w Lechu Poznań i Legii Warszawa. Przed meczem z Polską ma obawy

Kasper Hamalainen wystąpił w programie na żywo TVP Sport "W Kadrze". Fin jest dobrze znany w polskim środowisku piłkarskim, bowiem w sumie przez 6 lat grał w polskiej Ekstraklasie. W latach 2013-2015 reprezentował barwy Lecha Poznań, a w latach 2016-2019 - Legii Warszawa.

Obecnie Hamalainen pełni funkcję dyrektora sportowego w klubie ze swojego rodzinnego miasta, TPS Turku. W rozmowie z Piotrem Żelaznym przyznał, że wraz z drużyną walczy o awans do fińskiej ekstraklasy. Obecnie TPS prowadzi w tabeli drugiej ligi.

Reprezentacja Finlandii zagrała ostatnio mecz towarzyski z kadrą Norwegii. Nasi grupowi rywale przegrali 0:1, po golu Erlinga Haalanda z rzutu karnego w 17. minucie. W gorzkich słowach ten mecz podsumował Kasper Hamalainen.

- To była trochę nudna gra. Nie działo się zbyt wiele. Norwegia częściej była przy piłce, mieli lepsze okazje. Byli lepsi, to na pewno. Z drugiej strony, testowaliśmy kilku piłkarzy, nowych piłkarzy, którzy przyszli z drużyny do lat 21, więc trudno jest to spotkanie rzetelnie przeanalizować. Ale był to trudny mecz, który niczego nam nie daje przed nadchodzącym meczem z Polską - powiedział były piłkarz w programie "W Kadrze".

Hamalainen przed meczem z Polską: sytuacja jest naprawdę trudna.

Za chwilę prowadzący program Piotr Żelazny zapytał Kaspra Hamalainena, jak on i opinia publiczna w Finlandii widzą szanse na zajęcie drugiego miejsce w grupie i grę w barażach o przyszłoroczny mundial. Gość programu na żywo jasno zaznaczył, że sytuacja w grupie jest trudna.

Oczywiście, sytuacja jest naprawdę trudna. Mamy siedem punktów z Polską i Holandią, ale nie myślę, że ludzie sądzili, że pierwszy mecz z Polską wygramy

W tym momencie Hamalainen przeszedł do omówienia czerwcowej sytuacji wewnątrz reprezentacji Polski. Wtedy to przegraliśmy z Finlandią 1:2. To spotkanie rozegrane zostało w atmosferze afery związanej z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu przez Michała Probierza. Hamalainen zdaje sobie sprawę, że Finowie skorzystali na słabych morale polskiej drużyny. Zauważa, że teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

- Mieliście trudny moment w zespole, mieliście trenera, który został zmieniony na Jana Urbana i mieliśmy korzyść w tamtym meczu z powodu tego chaotycznego czasu w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że teraz wszystko się unormowało, zremisowaliście z Holandią. Jesteście w dobrej formie - powiedział były piłkarz.

Piotr Żelazny zapytał Hamalainena o to, jak Finlandia może zagrać przeciwko Polsce. Fin wyraził nadzieję na defensywny początek w wykonaniu Skandynawów. Wyraził też niepokój o sytuację w bramce, bowiem na zgrupowaniu brakuje kontuzjowanego Lukasa Hradecky'ego.

- Mam nadzieję, że ruszymy w bardziej defensywnym stylu, żeby zobaczyć, jaki będzie obraz gry w pierwszej połowie. Jest wiele pytań, np. w kontekście tego, czy zagramy z trzema środkowymi obrońcami, czy nie. A także to, że Lukas Hradecky jest kontuzjowany. Pytanie brzmi więc, kto zajmie jego pozycję. Przeciwko Norwegii zagrał Sinisalo, ale mamy również Joronena, który jest zdolnym bramkarzem. Mam nadzieję, że chociaż na początku zagramy defensywnie i spróbujemy wykonać przejścia, ponieważ mamy szybkich skrzydłowych i potrafimy kreować sytuacje - powiedział Kasper Hamalainen w programie TVP Sport.

A kogo powinniśmy się najbardziej obawiać. Kasper Hamalainen, odpowiadając na to pytanie Piotra Żelaznego wspomniał o napastniku Rangers Oliverze Antmanie. Ponownie jednak zarysował problemy Finów w defensywie.

- Jest szybki w sytuacjach jeden na jeden. Myślę, że on jest naszym jednym z najważniejszych ofensywnych piłkarzy na ten moment. Ale defensywnie mamy trochę problemów, nie mamy określonej linii obrony, na którą stawiamy, więc zmieniamy tutaj dużo.

Na koniec Piotr Żelazny zapytał, czy wygrana nad Polską byłaby jednym z największych osiągnięć fińskiego futbolu ostatnich lat.

- Ostatni raz, kiedy grałem (z Polską - red.) przegraliśmy 0:5 (w 2016 - red.), więc chcemy być coraz lepsi. Ale rozumiemy, że jest to naprawdę ważny dla nas mecz, ponieważ szczególnie z Polską walczymy o drugie miejsce w grupie - zakończył Hamalainen.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kasper Hamalainen Jan Bielecki East News

Finlandia - Polska MARKKU ULANDER AFP

Finlandia - Polska MARKKU ULANDER AFP