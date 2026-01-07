Grał przeciwko Polakom na Wembley, na Wyspach był legendą. Zmarł słynny reprezentant Anglii

Piłkarska Anglia okryła się żałobą. 7 stycznia z Wysp Brytyjskich nadeszły niezwykle przykre wieści - w wieku 80 lat zmarł Martin Chivers, były reprezentant Anglii oraz dawny gracz wielu uznanych klubów. O jego odejściu poinformował w oficjalnym komunikacie m.in. Tottenham Hotspur.

Martin Chivers nie żyje. Angielskie kluby żegnają swoją legendę

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego legendarnego byłego napastnika, Martina Chiversa. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Martina, przyjaciołom i byłym kolegom z drużyny w tym niezwykle smutnym czasie" - czytamy w oświadczeniu "Kogutów".

"W tym trudnym czasie pozostajemy myślami z rodziną i przyjaciółmi Martina" - napisano z kolei w komunikacie Southampton, a więc ekipy, w której Chivers rozpoczynał swoją seniorską karierę. Ze "Świętymi" związany był w latach 1962-1968, a następnie dołączył do wspominanych już "Spurs".

W jego CV były ponadto takie angielskie drużyny jak m.in. Norwich City czy Brighton. Za granicą występował dla szwajcarskiego Servette FC oraz dla norweskiego Vard Haugesund. Przez krótki czas przebywał też na wypożyczeniu w australijskim Frankston City.

Martin Chivers dwa razy zagrał przeciw Polakom. Mierzył się z "Biało-Czerwonymi" m.in. podczas legendarnej potyczki na Wembley

Jeśli mowa o reprezentacji, to Martin Chivers dla kadry "Trzech Lwów" rozegrał łącznie 24 mecze, w których zdobył 13 goli - wszystko to między 1971 a 1973 rokiem. W tym okresie wystąpił on dwukrotnie przeciwko Polsce - raz w czerwcu, a raz w październiku 1973 roku i w tym drugim przypadku mowa oczywiście o legendarnym starciu na Wembley, które dzięki "zwycięskiemu remisowi" dało "Biało-Czerwonym" awans na mundial.

Chivers spędził wówczas na murawie 85 minut, po czym został zmieniony przez Kevina Hectora. Co ciekawe był to dla niego ostatni występ w barwach drużyny narodowej.

