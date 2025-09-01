Grabara nie gryzł się w język mówiąc o Szczęsnym. Bezpośrednia opinia, poszło w świat

Kamil Grabara w świadomości polskich kibiców zaistniał już kilka lat temu. Od dawna mówiło się, że ma duży talent i może zrobić sporą karierę. Popularność zawodnika była spowodowana również jego charakterem. Grabara nierzadko decydował się na dość stanowcze, a czasami i kontrowersyjne wypowiedzi. I zdaniem niektórych ekspertów to miało wpływać na fakt, że 26-latek był pomijany przez kolejnych selekcjonerów i nie dostawał szans w kadrze.

Zawodnik VfL Wolfsburg na powołanie musiał nieco poczekać, ale w końcu się doczekał. W minionym tygodniu stało się jasne, że Jan Urban nie zamierza iść drogą swoich poprzedników i postanowił wysłać powołanie do Grabary. Niedługo po tym Eleven Sports przeprowadziło wywiad z bramkarzem, w którym poruszono m.in. temat obsady polskiej bramki.

Grabara wprost o polskich bramkarzach. Wyróżnił Szczęsnego

Od dawna mawia się, że jeśli chodzi o tę pozycję, to szkoleniowcy kadry nie mają się o co martwić. Niemal zawsze któryś z polskich golkiperów był w wysokiej formie, a w ostatnich latach niekwestionowanym numerem jeden był Wojciech Szczęsny. Grabara ma nieco inne spojrzenie na całą sytuację, choć w swojej wypowiedzi postanowił wyróżnić właśnie bramkarza FC Barcelona.

- Wiem, że to bardzo łechce ego, kiedy mówimy, że mamy świetnych bramkarzy. Ale gdyby się temu przyjrzeć, to poza Wojtkiem Szczęsnym, który gra w najlepszych klubach świata, czy Jurkiem Dudkiem, który wygrał Ligę Mistrzów, nie mamy bramkarzy w topowych klubach - powiedział Grabara, a nieco później wspomniał również o Józefie Młynarczyku, który również zdobywał Ligę Mistrzów.

- My postrzegamy polskich bramkarzy z przeszłości jako legendy światowego futbolu, ale mam wrażenie, że tę "polską szkołę bramkarską" wykreowaliśmy sami. To taki frazes, że "Polska bramkarzami stoi" - dodał 26-letni bramkarz grający na co dzień w lidze niemieckiej.

