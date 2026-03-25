Gorąco wokół Pietuszewskiego, Hajto wygłosił apel. "Ściągamy na dół"

Tomasz Chabiniak

Oskar Pietuszewski w ostatnich tygodniach jest na językach piłkarskiej Polski. Zanotował świetne wejście do FC Porto. Głośno jest o jego kolejnych golach i asystach, ale też efektownym, odważnym stylu gry. Tomasz Hajto nie jest zwolennikiem sadzania na ławce rezerwowych zawodników w takiej formie, nawet jeśli skrzydłowy ma dopiero 17 lat. - Nie obniżajmy jego umiejętności, wartości, tego jak mu idzie teraz - powiedział w "Polsat Futbol Cast".

Oskar Pietuszewski podbija ligę portugalską, w 9 występach strzelił 3 gole i zanotował tyle samo asyst. Transfer z Jagiellonii Białystok do FC Porto jak na razie okazuje się strzałem w dziesiątkę. Pierwsza połowa marca ubiegła na dyskusjach, czy Jan Urban mimo wstrzemięźliwych komentarzy powoła 17-latka na marcowe mecze reprezentacji Polski. Tak właśnie się stało.

Debata nie dotyczy teraz już wpisania na listę powołanych, lecz potencjalnego miejsca w podstawowym składzie w półfinale barażów do MŚ 2026 przeciwko Albanii. Tomasz Hajto wypowiedział się na ten temat w środowym 122. odcinku podcastu "Polsat Futbol Cast". Skrytykował tych, którzy są zwolennikami wolniejszego wprowadzania zdolnej młodzieży do seniorskich zespołów.

Tomasz Hajto: "Dajmy grać Pietuszewskiemu. Staję w jego obronie"

- Może my mamy nowego Lubańskiego. Albo Latę czy Bońka. Jejku, dajmy chłopakowi szaleć. A niech wyjdzie ten Pietuszewski wyjdzie w pierwszym składzie, niech dogra trzy bramki Lewandowskiemu, wygrajmy z Albanią 3:0. Co wtedy powiemy? Że jest za wcześnie? - zagrzmiał w audycji z Romanem Kołtoniem.

Podkreślił, że w Barcelonie nikt nie hamował Lamine'a Yamala, gdy szybko rozkładał skrzydła po przyjściu z rezerw. Były reprezentant Polski podkreślił, że dziś Hiszpan jest wymieniany w trójce najlepszych zawodników świata. - Klub miał powiedzieć: "nie, poczekaj jeszcze chwilę, bo jesteś niegotowy", a kadra narodowa: "poczekaj, my cię jeszcze nie powołujemy, bo jesteś jeszcze za młody, nie dojrzałeś"? - dodał.

Następnie wydał swój mały apel. - Nie mamy takich dziesięciu piłkarzy w 40-milionowym kraju. Pojawił się Pietuszewski. Dajcie mu grać, jak jest w formie. Nie obniżajmy jego umiejętności, wartości, tego jak mu idzie teraz. Nie mogę tego zrozumieć. Staję w obronie tego chłopaka, bo ściągamy go na dół, kiedy on jest u góry - zaznaczył.

Dajmy chłopakowi się nabawić tą piłką, wykorzystajmy jego moment. Szczególnie, że inni mają słabszy moment
Hajto o Pietuszewskim

Oprócz gracza "Smoków" na zgrupowaniu przebywają też Kamil Grosicki, Michał Skóraś, Jakub Kamiński czy Nicola Zalewski.

See also:

