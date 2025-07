Gorąco wokół kandydata na selekcjonera, bolesny werdykt. "Niewybieralny"

Michał Probierz do dymisji podał się 12 czerwca i od tego momentu reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. Błyskawicznie po rezygnacji dotychczasowego trenera ruszyły spekulacje na temat jego następców, a w gronie potencjalnych kandydatów wymieniano zarówno polskich, jak i zagranicznych szkoleniowców. Duże szanse dawano Maciejowi Skorży , jednak ten sam poinformował, że nie zamierza rezygnować z pracy w japońskim Urawa Red Diamonds.

Wysoko stały też notowania Jana Urbana , ale z ostatnich doniesień wynika, że w wyścigu o stanowisko po Probierzu na prowadzenie wysunął się inny kandydat. Bożydar Iwanow w swoim felietonie dla Polsatu Sport przekazał, że "wiele znaków na niebie i ziemi" wskazuje na to, że wybór padnie na Jerzego Brzęczka. Do momentu, aż Cezary Kulesza nie ogłosi swojej decyzji, nic nie jest jednak przesądzone. Dlatego też wciąż trwają spekulacje na temat przyszłego selekcjonera.

Wśród kandydatów na szkoleniowca "Biało-Czerwonych" wymieniany jest także Adam Nawałka. Co ciekawe, w poniedziałek 30 czerwca Tomasz Iwan, który za kadencji Nawałki jako selekcjonera reprezentacji był kierownikiem kadry, zasugerował, że 67-letni trener byłby skłonny powrócić do pracy z reprezentacją.

"Rozmawiałem z Adamem Nawałką, jest deklaracja jasna: jeżeli reprezentacja mnie potrzebuje, to 'ja jestem'" - przekazał Iwan w studio TVP Sport. "Trener Nawałka ma coś w sobie i zawodnicy to znają. Byłby idealnym kandydatem, który byłby w stanie wejść i to wszystko poukładać" - dodał.