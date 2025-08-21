Gorąco wokół Jana Bednarka. Dopiero debiut i wystarczyło. Nie ma mowy o pomyłce
Transfer Jana Bednarka z Southampton do FC Porto sprawił, że wielu polskich kibiców zwróciło wzrok w kierunku Półwyspu Iberyjskiego, śledząc mecze "Smoków". Pomimo tego, że polski obrońca zagrał dopiero w dwóch meczach w lidze portugalskiej, to już sprawił, że fani FC Porto są w nim zakochani. Jeden z ostatnich postów na Instagramie portugalskiej ekipy dobitnie pokazuje, jak podchodzą oni do osoby Bednarka.
Kiedy tylko pojawiły się informacje o tym, że Jan Bednarek ma zostać nowym zawodnikiem FC Porto, w naszym kraju pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem obrońcy. Podobnie do tematu podeszli Portugalczycy, którzy bardzo szybko zakochali się w reprezentancie Polski.
Ekipa "Smoków" nie ma za sobą najlepszego sezonu i wsparcie obrony solidnym zawodnikiem było kluczowym zadaniem podczas letniego okienka transferowego. Okazało się, że Bednarek na tyle przypadł im do gustu, że szybko zaczęły pojawiać się propozycje od internautów, aby ten został kapitanem. Ale to nie wszystko.
Chwila od debiutu Bednarka i tyle wystarczyło. Tak traktują Polaka w Porto
Ekipa z Estádio do Dragão wyczuła już, jak kibice i internauci reagują na postać Bednarka, więc postanowili opublikować na Instagramie zdjęcie Polaka w towarzystwie bramkarza Diogo Costy. I się zaczęło.
Fotografie przedstawiające obrońcę i golkipera szybko zaczęły generować kolejne komentarze, a w nich nie szczędzono pochwał dla defensora reprezentacji Polski.
- Bednarek przyniósł do nas przywództwo - zauważa jeden z internautów. - Wielka duma z obu. A Bednarek jest prawdziwym liderem! - dodał kolejny z użytkowników Instagrama.
Jak cudownie byłoby mieć Pepe i Bednarka w obronie...
Po ostatnim meczu ligowym, z Gil Vicente, również portugalskie media i gazety wskazywały, że Polak jest prawdziwym szefem defensywy "Smoków". W tych pochwałach nie przeszkadza nawet fakt, że obecnie 29-latek zagrał dopiero w dwóch spotkaniach ligi portugalskiej.
Zarówno z Vitorią Guimaraes, jak i Gil Vicente, Polak uzyskał jedną z najlepszych ocen z całego zespołu FC Porto pomimo tego, że jego ligowy debiut zakończył się już po nieco ponad godzinie gry z powodu urazu.
Kolejne spotkanie "Smoków" już w niedzielę 24 sierpnia, z Casa Pia. Później, 30 sierpnia FC Porto i Jana Bednarka czeka trudniejszy sprawdzian - wyjazdowy mecz ze Sportingiem.