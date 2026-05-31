Gorąco przed meczem Polska - Ukraina. Realna groźba. "Oni na to czekają"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

W niedzielne popołudnie na stadionie we Wrocławiu czeka nas towarzyskie starcie pomiędzy Polską, a Ukrainą. Wokół tego spotkania jest napięta atmosfera. Tymczasem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości dolała jeszcze oliwy do ognia i napisała, że mecz może być... odwołany.

Gorąco przed meczem Polska - Ukraina. Realna groźba. "Oni na to czekają"
Gorąco przed meczem Polska - Ukraina. Realna groźba. "Oni na to czekają" HARALDUR GUDJONSSONAFP

48 narodowych reprezentacji przygotowuje się do piłkarskich mistrzostw świata 2026. Niestety nie ma wśród nich "Biało - Czerwonych", którzy swoją szansę stracili w barażach. Na mundial nie lecą także Ukraińcy, którzy podzielili ten sam los. Obie drużyny zmierzą się w niedzielnym meczu towarzyskim na stadionie we Wrocławiu.

Gorąco przed meczem Polska - Ukraina

W trakcie spotkania może dojść do incydentów na tle politycznym. Kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości opublikowała wpis, który wywołał prawdziwą burzę.

Jutro we Wrocławiu o 17.30 towarzyski mecz z Ukrainą. Nie dajmy się sprowokować. Oni na to czekają
napisała Katarzyna Pawłowicz w serwisie X.com.

W komentarzach zawrzało, a była posłanka rozwinęła swoją myśl, gdy jeden z internautów napisał, że ten mecz może być odwołany. - Bardzo możliwe, bo odbędzie się w najgorętszym momencie. Jest b. duże ryzyko, że wymknie się spod kontroli służb - podkreśliła.

Początek meczu Polska - Ukraina o godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.

Zobacz również:

Reprezentacja Polski, 31.03.2026 r.
Reprezentacja

Poruszenie w Ukrainie, mecz z Polską z nowym statusem. Właśnie ogłosili

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Gorąco przed meczem Polska - Ukraina. Realna groźba. "Oni na to czekają"
Gorąco przed meczem Polska - Ukraina. Realna groźba. "Oni na to czekają" SERGEI GAPONAFP
Tłum kibiców na stadionie ubranego w czerwono-białe barwy, trzymających nad głowami szaliki z napisem Polska, atmosfera wspólnego wsparcia i entuzjazmu sportowego.
Stadion NarodowyMateusz WlodarczykAFP


Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Sandra SPA Pogon Szczecin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja