Gorąco przed meczem Polska - Ukraina. Realna groźba. "Oni na to czekają"
W niedzielne popołudnie na stadionie we Wrocławiu czeka nas towarzyskie starcie pomiędzy Polską, a Ukrainą. Wokół tego spotkania jest napięta atmosfera. Tymczasem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości dolała jeszcze oliwy do ognia i napisała, że mecz może być... odwołany.
48 narodowych reprezentacji przygotowuje się do piłkarskich mistrzostw świata 2026. Niestety nie ma wśród nich "Biało - Czerwonych", którzy swoją szansę stracili w barażach. Na mundial nie lecą także Ukraińcy, którzy podzielili ten sam los. Obie drużyny zmierzą się w niedzielnym meczu towarzyskim na stadionie we Wrocławiu.
W trakcie spotkania może dojść do incydentów na tle politycznym. Kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości opublikowała wpis, który wywołał prawdziwą burzę.
Jutro we Wrocławiu o 17.30 towarzyski mecz z Ukrainą. Nie dajmy się sprowokować. Oni na to czekają
W komentarzach zawrzało, a była posłanka rozwinęła swoją myśl, gdy jeden z internautów napisał, że ten mecz może być odwołany. - Bardzo możliwe, bo odbędzie się w najgorętszym momencie. Jest b. duże ryzyko, że wymknie się spod kontroli służb - podkreśliła.
Początek meczu Polska - Ukraina o godz. 17:30.