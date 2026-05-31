48 narodowych reprezentacji przygotowuje się do piłkarskich mistrzostw świata 2026. Niestety nie ma wśród nich "Biało - Czerwonych", którzy swoją szansę stracili w barażach. Na mundial nie lecą także Ukraińcy, którzy podzielili ten sam los. Obie drużyny zmierzą się w niedzielnym meczu towarzyskim na stadionie we Wrocławiu.

Gorąco przed meczem Polska - Ukraina

W trakcie spotkania może dojść do incydentów na tle politycznym. Kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości opublikowała wpis, który wywołał prawdziwą burzę.

Jutro we Wrocławiu o 17.30 towarzyski mecz z Ukrainą. Nie dajmy się sprowokować. Oni na to czekają

W komentarzach zawrzało, a była posłanka rozwinęła swoją myśl, gdy jeden z internautów napisał, że ten mecz może być odwołany. - Bardzo możliwe, bo odbędzie się w najgorętszym momencie. Jest b. duże ryzyko, że wymknie się spod kontroli służb - podkreśliła.

Początek meczu Polska - Ukraina o godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.

