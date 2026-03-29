Gorąco przed finałem Polaków. Zdecydowany ruch Szwedów. Decyzja w trybie nagłym
W niedzielne popołudnie na zgrupowaniu reprezentacji Szwecji pojawił się Victor Eriksson. W ten sposób selekcjoner Graham Potter łata formację obronną przed wtorkowym starciem z Polską w decydującym barażu o awans do finałów MŚ. 25-letni defensor otrzymał awaryjne powołanie, zastępując kontuzjowanego Isaka Hiena. "Biało-Czerwoni" do meczu o wszystko przystąpią bez przymusowych absencji.
Wyjazdowe zwycięstwo nad Ukrainą (3:1) w półfinale fazy barażowej Szwedzi okupili urazem Isaka Hiena. Obrońca Atalanty Bergamo murawę musiał opuścić już w 37. minucie. To kluczowa postać bloku obronnego.
Mimo wysiłków sztabu medycznego zawodnika nie udało się przywrócić do pełni sił. Został już odesłany do domu. Selekcjoner Graham Potter zdecydował się na powołanie dodatkowego gracza w trybie awaryjnym.
Victor Eriksson dołącza do szwedzkiej kadry. Na koncie ma ledwie jeden występ w drużynie narodowej
Eriksson ma 25 lat. Jest środkowym obrońcą. Obecnie broni barw Hammarby IF.
Wraca do reprezentacji Szwecji po dziewięciu miesiącach nieobecności. Poprzednie powołanie otrzymał w czerwcu ubiegłego roku, ale nie wstał wówczas z ławki rezerwowych.
Do tej pory w kadrze zagrał tylko raz. Miało to miejsce przy okazji towarzyskiej potyczki z Finlandią. Dosyć dawno temu, w styczniu 2023 roku.
"Aftonbladet" przypomina jednak, że chodzi o piłkarza, który w ubiegłym sezonie nominowany był w ekstraklasie Szwecji do nagrody dla najlepszego obrońcy roku.
Jeszcze w niedzielę brał udział w sparingu swojego klubowego zespołu z norweskim Kongsvinger IL. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3. Z trybun przebieg gry obserwował selekcjoner Potter. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Eriksson był już na zgrupowaniu kadry.
Mecz Szwecja - Polska rozegrany zostanie w najbliższy wtorek. Początek spotkania o 20:45.