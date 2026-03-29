Gorąco przed finałem Polaków. Zdecydowany ruch Szwedów. Decyzja w trybie nagłym

Wyjazdowe zwycięstwo nad Ukrainą (3:1) w półfinale fazy barażowej Szwedzi okupili urazem Isaka Hiena. Obrońca Atalanty Bergamo murawę musiał opuścić już w 37. minucie. To kluczowa postać bloku obronnego.

Mimo wysiłków sztabu medycznego zawodnika nie udało się przywrócić do pełni sił. Został już odesłany do domu. Selekcjoner Graham Potter zdecydował się na powołanie dodatkowego gracza w trybie awaryjnym.

Victor Eriksson dołącza do szwedzkiej kadry. Na koncie ma ledwie jeden występ w drużynie narodowej

Eriksson ma 25 lat. Jest środkowym obrońcą. Obecnie broni barw Hammarby IF.

Wraca do reprezentacji Szwecji po dziewięciu miesiącach nieobecności. Poprzednie powołanie otrzymał w czerwcu ubiegłego roku, ale nie wstał wówczas z ławki rezerwowych.

Do tej pory w kadrze zagrał tylko raz. Miało to miejsce przy okazji towarzyskiej potyczki z Finlandią. Dosyć dawno temu, w styczniu 2023 roku.

Zobacz również: Łukasz Żurek

"Aftonbladet" przypomina jednak, że chodzi o piłkarza, który w ubiegłym sezonie nominowany był w ekstraklasie Szwecji do nagrody dla najlepszego obrońcy roku.

Jeszcze w niedzielę brał udział w sparingu swojego klubowego zespołu z norweskim Kongsvinger IL. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3. Z trybun przebieg gry obserwował selekcjoner Potter. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Eriksson był już na zgrupowaniu kadry.

Mecz Szwecja - Polska rozegrany zostanie w najbliższy wtorek. Początek spotkania o 20:45. Relacja live z decydującej batalii o awans do finałów MŚ w sportowym serwisie Interii.

Victor Eriksson (z prawej) w barwach Hammarby IF IMAGO/David Catry Newspix.pl

Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji JONATHAN NACKSTRAND AFP

Jak będzie wyglądał mecz Szwecja - Polska? Eksperci prognozują. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport