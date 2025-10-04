Gorąco po decyzji Urbana, były kadrowicz wkracza do akcji. Zaskakująca diagnoza

Jan Urban świetnie przywitał się z reprezentacją Polski. Pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" zremisowali 1:1 z Holandią i pokonali 3:1 Finlandię. Dzięki temu nasza sytuacja w eliminacjach mistrzostw świata jest naprawdę obiecująca, baraże wydają się być formalnością.

Teraz przyszła pora na dwa kolejne mecze za kadencji Urbana. 9 października nasza kadra zagra towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później czeka ją starcie z Litwą w kwalifikacjach. W piątek 3 października poznaliśmy listę piłkarzy powołanych przez nowego selekcjonera.

Nie znalazło się na niej nazwisko... Oskara Pietuszewskiego. W ostatnim czasie wszyscy kibice i futbolowi znawcy mówią jednym głosem: 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok jest prawdziwym objawieniem polskiej piłki. Jego wartość rynkowa skoczyła do ośmiu milionów euro. W tym sezonie rozegrał już 16 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.

Na początku września Pietuszewski został powołany przez Jerzego Brzęczka do kadry U-21, gdzie spisał się świetnie. Z tego powodu wielu domagało się jego obecności w seniorskiej reprezentacji, ale Jan Urban najwyraźniej uznał, że jest jeszcze za wcześnie. Jak się okazuje, decyzja ta ma swoich zwolenników.

Patrząc na to, co działo się z młodymi piłkarzami za czasów poprzedniego selekcjonera, dobrze się stało, że Pietuszewskiego nie ma jeszcze w kadrze

- Wielu młodych zawodników z Ekstraklasy pojawiało się na zgrupowaniach reprezentacji, ale nic z tego nie wynikało. Zostali tak naprawdę "spaleni" - dodał zasłużony reprezentant Polski, zdaniem którego w przypadku zbyt wczesnego powołania piłkarzowi Jagiellonii można byłoby zrobić krzywdę.

Jednocześnie Krzynówek nie zaprzecza, że 17-latek jest ogromnym talentem. - Nie popadajmy w hurraoptymizm i w to, że 17-latek zbawi naszą kadrę. Owszem to wielki talent, ale trzeba pamiętać, że to młody organizm i wahania formy będą czymś normalnym. Dajmy mu czas, żeby ustabilizował formę, choć oczywiście jego postawa w Ekstraklasie jest imponująca - podsumował.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski (z lewej) kontra Rafael Compri Artur Reszko PAP

Jacek Krzynówek JANEK SKARZYNSKI / AFP AFP