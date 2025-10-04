Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco po decyzji Urbana, były kadrowicz wkracza do akcji. Zaskakująca diagnoza

Na początku października reprezentację Polski czekają mecze z Nową Zelandią i Litwą. W piątkowe południe opublikowana została lista powołań, którą sporządził Jan Urban. Zabrakło na niej nazwiska wyróżniającego się w Ekstraklasie skrzydłowego. - Patrząc na to, co działo się z młodymi piłkarzami za czasów poprzedniego selekcjonera, dobrze się stało - komentuje Jacek Krzynówek.

Jan Urban świetnie przywitał się z reprezentacją Polski. Pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" zremisowali 1:1 z Holandią i pokonali 3:1 Finlandię. Dzięki temu nasza sytuacja w eliminacjach mistrzostw świata jest naprawdę obiecująca, baraże wydają się być formalnością.

Teraz przyszła pora na dwa kolejne mecze za kadencji Urbana. 9 października nasza kadra zagra towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później czeka ją starcie z Litwą w kwalifikacjach. W piątek 3 października poznaliśmy listę piłkarzy powołanych przez nowego selekcjonera.

Krzynówek kompletnie zaskoczył ws. powołań. Takich słów nie spodziewał się nikt

Nie znalazło się na niej nazwisko... Oskara Pietuszewskiego. W ostatnim czasie wszyscy kibice i futbolowi znawcy mówią jednym głosem: 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok jest prawdziwym objawieniem polskiej piłki. Jego wartość rynkowa skoczyła do ośmiu milionów euro. W tym sezonie rozegrał już 16 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.

Na początku września Pietuszewski został powołany przez Jerzego Brzęczka do kadry U-21, gdzie spisał się świetnie. Z tego powodu wielu domagało się jego obecności w seniorskiej reprezentacji, ale Jan Urban najwyraźniej uznał, że jest jeszcze za wcześnie. Jak się okazuje, decyzja ta ma swoich zwolenników.

Patrząc na to, co działo się z młodymi piłkarzami za czasów poprzedniego selekcjonera, dobrze się stało, że Pietuszewskiego nie ma jeszcze w kadrze
powiedział Jacek Krzynówek w rozmowie z "Faktem".

- Wielu młodych zawodników z Ekstraklasy pojawiało się na zgrupowaniach reprezentacji, ale nic z tego nie wynikało. Zostali tak naprawdę "spaleni" - dodał zasłużony reprezentant Polski, zdaniem którego w przypadku zbyt wczesnego powołania piłkarzowi Jagiellonii można byłoby zrobić krzywdę.

Jednocześnie Krzynówek nie zaprzecza, że 17-latek jest ogromnym talentem. - Nie popadajmy w hurraoptymizm i w to, że 17-latek zbawi naszą kadrę. Owszem to wielki talent, ale trzeba pamiętać, że to młody organizm i wahania formy będą czymś normalnym. Dajmy mu czas, żeby ustabilizował formę, choć oczywiście jego postawa w Ekstraklasie jest imponująca - podsumował.

Trzech mężczyzn stojących obok siebie na tle stadionu piłkarskiego, dwóch z nich ubranych w czerwone dresy z logotypem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz sponsorów, środkowy w ciemnej koszuli, skupieni i poważni.
Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w żółto-czerwony strój klubowy, a drugi w biały komplet, w tle widownia oraz fragment stadionu.
Oskar Pietuszewski (z lewej) kontra Rafael Compri
Jacek Krzynówek
Jacek KrzynówekJANEK SKARZYNSKI / AFPAFP

