Gorąco po decyzji Urbana, były kadrowicz wkracza do akcji. Zaskakująca diagnoza
Na początku października reprezentację Polski czekają mecze z Nową Zelandią i Litwą. W piątkowe południe opublikowana została lista powołań, którą sporządził Jan Urban. Zabrakło na niej nazwiska wyróżniającego się w Ekstraklasie skrzydłowego. - Patrząc na to, co działo się z młodymi piłkarzami za czasów poprzedniego selekcjonera, dobrze się stało - komentuje Jacek Krzynówek.
Jan Urban świetnie przywitał się z reprezentacją Polski. Pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" zremisowali 1:1 z Holandią i pokonali 3:1 Finlandię. Dzięki temu nasza sytuacja w eliminacjach mistrzostw świata jest naprawdę obiecująca, baraże wydają się być formalnością.
Teraz przyszła pora na dwa kolejne mecze za kadencji Urbana. 9 października nasza kadra zagra towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później czeka ją starcie z Litwą w kwalifikacjach. W piątek 3 października poznaliśmy listę piłkarzy powołanych przez nowego selekcjonera.
Krzynówek kompletnie zaskoczył ws. powołań. Takich słów nie spodziewał się nikt
Nie znalazło się na niej nazwisko... Oskara Pietuszewskiego. W ostatnim czasie wszyscy kibice i futbolowi znawcy mówią jednym głosem: 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok jest prawdziwym objawieniem polskiej piłki. Jego wartość rynkowa skoczyła do ośmiu milionów euro. W tym sezonie rozegrał już 16 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.
Na początku września Pietuszewski został powołany przez Jerzego Brzęczka do kadry U-21, gdzie spisał się świetnie. Z tego powodu wielu domagało się jego obecności w seniorskiej reprezentacji, ale Jan Urban najwyraźniej uznał, że jest jeszcze za wcześnie. Jak się okazuje, decyzja ta ma swoich zwolenników.
- Wielu młodych zawodników z Ekstraklasy pojawiało się na zgrupowaniach reprezentacji, ale nic z tego nie wynikało. Zostali tak naprawdę "spaleni" - dodał zasłużony reprezentant Polski, zdaniem którego w przypadku zbyt wczesnego powołania piłkarzowi Jagiellonii można byłoby zrobić krzywdę.
Jednocześnie Krzynówek nie zaprzecza, że 17-latek jest ogromnym talentem. - Nie popadajmy w hurraoptymizm i w to, że 17-latek zbawi naszą kadrę. Owszem to wielki talent, ale trzeba pamiętać, że to młody organizm i wahania formy będą czymś normalnym. Dajmy mu czas, żeby ustabilizował formę, choć oczywiście jego postawa w Ekstraklasie jest imponująca - podsumował.
