Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Gol olimpijski" Szymańskiego z Litwą. Można oglądać godzinami [WIDEO]

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Trwa mecz reprezentacji Polski z Litwą. Od początku Litwini ruszyli na biało-czerwonych ze zdwojoną siłą. Podopieczni Jana Urbana wiedzą jednak, jak wyjść z opresji. W 15. minucie mieliśmy rzut rożny, do którego podszedł Sebastian Szymański. Za chwilę zadziała się magia, a o tej bramce będzie mówiło się latami. Pozostaje pytanie - jak on to zrobił?!

Sebastian Szymański
Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/REPORTER/TVP SportEast News

Holandia wygrała z Finlandią 4:0. Godząc się z tym, że pierwsze miejsce w naszej grupie należy już raczej do podopiecznych Ronalda Koemana, kontynuujemy walkę o miejsce gwarantujące baraże. Jako, że Finowie przegrali, liczymy już tylko na siebie.

Z takim nastawieniem piłkarze Jana Urbana wyszli na stadion w Kownie, na spotkanie z Litwą. W pierwszym, marcowym starciu padł wynik 1:0 dla biało-czerwonych, po bramce Roberta Lewandowskiego. Wtedy na gola musieliśmy czekać aż do 81. minuty. Teraz nasi reprezentanci nie kazali nam długo czekać.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i spółka długimi momentami nie mogli być zadowoleni ze swojej gry
Piłka nożna

Krok od kompromitacji. Gwizdy na Stadionie Narodowym, zdecydował jeden gol

Piotr Jawor
Piotr Jawor

    "Gol olimpijski" Sebastiana Szymańskiego z Litwą. Polska prowadzi 1:0

    W ciągu pierwszego kwadransa meczu Litwy z Polską swoje okazje miały obie ekipy. Gospodarze próbowali wychodzić z akcjami, jednak na strachu się kończyło. Jednak to Polacy, w okolicach 15. minuty spotkania dostali rzut rożny. Do jego wykonania przygotował się Sebastian Szymański. Jako zawodnik lewonożny miał dogodną okazję do posłania dochodzącej do bramki przeciwnika piłki.

    Ale nikt nie spodziewał się, co pomocnik zrobi za chwilę. Owszem, zawinął futbolówkę z rogu boiska, jednak zrobił to tak perfekcyjnie, że skierował ją bezpośrednio do siatki. Tym samym, Sebastian Szymański popisał się "olimpijskim golem" i wyprowadził Polaków na prowadzenie 1:0.

    A dlaczego bramka bezpośrednio z rzutu rożnego nazywa się "golem olimpijskim"? Jest to związane ze spotkaniem Urugwaju z Argentyną 2 października 1924 roku. Wówczas takim trafieniem popisał się Cesareo Onzari.

    Kwalifikacje MŚ - Europa
    1. Runda
    12.10.2025
    20:45
    2. połowa
    Sebastian Szymański
    15'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Litwa
    Polska
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Litwa
    0 - 1
    Polska
    Posiadanie piłki
    49%
    51%
    Strzały
    5
    6
    Strzały celne
    1
    2
    Strzały niecelne
    4
    1
    Strzały zablokowane
    0
    3
    Ataki
    48
    47

    Zobacz również:

    Donald Tusk na meczu Litwa - Polska
    Sportowe życie

    Donald Tusk na meczu Polaków. Tak zareagował na bramkę Szymańskiego

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski drybluje z piłką na boisku podczas meczu, otoczony przez zawodników przeciwnej drużyny w żółtych strojach, trybuny w tle wypełnione kibicami.
    Litwa - Polska. Na zdjęciu Piotr ZielińskiBeata ZawadzkaEast News
    Polska reprezentacja w piłce nożnej pozuje w kompletnych czerwonych strojach na murawie stadionu tuż przed rozpoczęciem meczu, zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach, w tle widać trybuny pełne kibiców oraz rozmytą flagę Niemiec.
    Reprezentacja Polski w meczu z LitwąBeata ZawadzkaEast News
    Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki na stadionie, wyrażając radość oraz emocje związane z meczem piłki nożnej. Jeden zawodnik z numerem 20 na koszulce, drugi z numerem 10.
    Sebastian Szymański i Piotr ZielińskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja