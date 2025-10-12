"Gol olimpijski" Szymańskiego z Litwą. Można oglądać godzinami [WIDEO]

Holandia wygrała z Finlandią 4:0. Godząc się z tym, że pierwsze miejsce w naszej grupie należy już raczej do podopiecznych Ronalda Koemana, kontynuujemy walkę o miejsce gwarantujące baraże. Jako, że Finowie przegrali, liczymy już tylko na siebie.

Z takim nastawieniem piłkarze Jana Urbana wyszli na stadion w Kownie, na spotkanie z Litwą. W pierwszym, marcowym starciu padł wynik 1:0 dla biało-czerwonych, po bramce Roberta Lewandowskiego. Wtedy na gola musieliśmy czekać aż do 81. minuty. Teraz nasi reprezentanci nie kazali nam długo czekać.

"Gol olimpijski" Sebastiana Szymańskiego z Litwą. Polska prowadzi 1:0

W ciągu pierwszego kwadransa meczu Litwy z Polską swoje okazje miały obie ekipy. Gospodarze próbowali wychodzić z akcjami, jednak na strachu się kończyło. Jednak to Polacy, w okolicach 15. minuty spotkania dostali rzut rożny. Do jego wykonania przygotował się Sebastian Szymański. Jako zawodnik lewonożny miał dogodną okazję do posłania dochodzącej do bramki przeciwnika piłki.

Ale nikt nie spodziewał się, co pomocnik zrobi za chwilę. Owszem, zawinął futbolówkę z rogu boiska, jednak zrobił to tak perfekcyjnie, że skierował ją bezpośrednio do siatki. Tym samym, Sebastian Szymański popisał się "olimpijskim golem" i wyprowadził Polaków na prowadzenie 1:0.

Rozwiń

A dlaczego bramka bezpośrednio z rzutu rożnego nazywa się "golem olimpijskim"? Jest to związane ze spotkaniem Urugwaju z Argentyną 2 października 1924 roku. Wówczas takim trafieniem popisał się Cesareo Onzari.

Statystyki meczu Litwa 0 - 1 Polska Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 5 6 Strzały celne 1 2 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 0 3 Ataki 48 47

Litwa - Polska. Na zdjęciu Piotr Zieliński Beata Zawadzka East News

Reprezentacja Polski w meczu z Litwą Beata Zawadzka East News

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński Grzegorz Wajda/REPORTER East News