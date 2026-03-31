Godziny przed finałem. Słychać bicie na alarm. Urban ma jeszcze moment na zmianę

Dzień przed finałowym barażem w polskich mediach cytowany był jeden ze szwedzkich ekspertów. W telewizyjnym studiu nie powiedział niczego odkrywczego. Za to w najlepsze drwił sobie z Jana Bednarka.

- Lepiej zrobiłbym to w dżinsach - zapewniał z sarkazmem, nawiązując do fatalnego błędu 29-letniego defensora w meczu z Albanią. Kiks zakończył się dla Polaków stratą bramki krótko przed przerwą.

W dniu meczu ze Szwecją ten sam temat porusza były kadrowicz Tomasz Kłos. Tyle że już bez zabarwienia humorystycznego. A ściślej - bije na alarm, apelując do selekcjonera o zmianę ustawienia formacji obronnej.

Szwecja - Polska. Tomasz Kłos żąda kwartetu defensorów. "W innym systemie się gubimy"

Kłos nie zamierza rozgrzeszać Bednarka za podwórkowy błąd z czwartkowego spotkania. Wręcz przeciwnie, piętnuje go za brak należytej koncentracji.

- Janek popełnił błąd, który takiemu zawodnikowi nie ma prawa się przydarzyć. To nie jest ten Janek Bednarek sprzed 4-5 lat, któremu łatwiej wybaczylibyśmy taką pomyłkę. Teraz gra w topowym portugalskim klubie, spełnia się tam i jest jednym z liderów. Dokładnie tego samego oczekujemy w reprezentacji - mówi były reprezentant Polski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Niestety mecz z Albanią pokazał, że Bednarek nie wytrzymuje presji - dodaje. - To naturalne, że taki zawodnik musi brać odpowiedzialność za wynik meczu na siebie. Z Albanią nie podołał zadaniu.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Sęk, że sam Bednarek - nawet w optymalnej dyspozycji - nie zatrzyma szwedzkiej nawałnicy z Viktorem Gyokeresem na czele. Zdaniem Kłosa tym razem trzeba zagrać innym systemem, by ustrzec się kłopotów. Proponuje klasyczne ustawienie z kwartetem defensorów.

- Jeśli ze Szwecją nie zagramy czwórką obrońców, to o zwycięstwo będzie piekielnie trudno - prognozuje Kłos.- To już kolejny raz, gdy udowodniono nam, że w innym systemie się gubimy. Szwecja to dużo trudniejszy rywal od Albanii. Nie będziemy dominować, a przez większość czasu będziemy się bronić na własnej połowie. To oznacza większe ryzyko kolejnych błędów i straty bramki. Albańczycy pokazali z kolei, że to nie problem, by sprawić trudności trójce naszych obrońców.

Co na to Jan Urban? Zapowiadany powrót do wyjściowej jedenastki Nicoli Zalewskiego (pauzował za kartki) nie oznacza raczej rezygnacji z gry wahadłowymi. A to z kolei determinuje... wystawienie tercetu stoperów.

Początek meczu ze Szwecja - Polska o 20:45. Stawką spotkania jest bezpośredni awans do finałów MŚ.

Selekcjoner Jan Urban Beata Zawadzka East News

Jeśli wierzyć przedmeczowym spekulacjom, obok Jana Bednarka (z prawej) w bloku obronnym pojawi się m.in. Przemysław Wiśniewski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Jakub Kiwior nie ustrzegł się błędów w meczu z Albanią, ale przeciwko Szwedom powinien zagrać od pierwszej minuty Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP

DJB: Pietuszewski od pierwszej minuty – gorąca debata WIDEO POLSAT GO