Godziny do pierwszego gwizdka i nagle cios dla Polaków. Eksperci nie zostawili złudzeń, złe wieści

Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła współzawodnictwo w ramach eliminacji MŚ 2026 od dwóch triumfów - nad Litwą oraz Maltą i choć styl tych zwycięstw spotkał się z pewną krytyką, to koniec końców najważniejszy był fakt, że "Biało-Czerwoni" zgarnęli komplet punktów.

Niestety potem nadeszło potężne "trzęsienie ziemi" - Polacy przegrali z Finlandią w Helsinkach 1:2, a wszystko odbyło się w naprawdę kiepskiej atmosferze związanej z "aferą opaskową". Niedługo potem zaś rozbrat z zespołem ogłosił dotychczasowy selekcjoner, Michał Probierz.

Tym samym "Orły" po wakacjach otworzyły zupełnie nowy rozdział, będąc już pod opieką innego trenera, Jana Urbana. Przed nimi zaś znalazły się kolejne istotne wyzwania - zaplanowany na 4 września mecz z Holandią i mający się odbyć 7 września rewanż z Finlandią. Tymczasem pod kątem statystycznym sytuacja Polaków wydaje się na razie trudna...

Mundial nie dla reprezentacji Polski? W sieci pojawiły się niepokojące dane

Platforma "Football Meets Data" zaprezentowała swoje przewidywania dotyczące drużyn, które zakwalifikują się na mundial. Dobra informacja jest taka, że zgodnie z danymi zebranymi do 3 września Polska mogłaby liczyć na udział w barażach jako ekipa, która zajęłaby drugie miejsce w grupie G:

Gorzej, że wedle "FMD" przygoda z barażami nie skończyłaby się happy endem - "Biało-Czerwonych" miałoby zabraknąć na MŚ. "Gdzie jest Polska?" - dopytywał w komentarzu jeden z użytkowników portalu X. "W tarapatach" - padła odpowiedź...

El. MŚ 2026. Przed Polakami tej jesieni jeszcze cała seria spotkań

Na szczęście nie można tu w żadnym razie mówić o ostatecznej symulacji, a modele statystyczne nie zawsze muszą poprawnie przewidywać boiskowe zdarzenia. Podopieczni Jana Urbana mają w dalszej perspektywie przecież jeszcze kolejne trzy mecze - w październiku z Litwą i w listopadzie z Holandią i Maltą. Dopiero po ostatniej potyczce będziemy absolutnie pewni niektórych spraw.

Mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku rozpoczną się 11 czerwca przyszłego roku.

