Godziny do meczu z Albanią. Urban podjął decyzję. Skreślił jednego zawodnika

Przed Polakami najważniejszy mecz w ostatnich kilku miesiącach. "Biało - Czerwoni" mogą zrobić duży krok w kierunku piłkarskich mistrzostw świata. W czwartkowy wieczór na drodze podopiecznych Jana Urbana staną Albańczycy, którzy mają taki sami cel.

Polacy na zgrupowaniu w Warszawie pojawili się w poniedziałek. Jan Urban powołał 25 zawodników, których uznał, że w tym momencie są w stanie pomóc zespołowi wywalczyć awans na mundial.

Jan Urban podjął decyzję. Ten zawodnik obejrzy mecz z trybun

W czwartkowy poranek Przemysław Langier poinformował na łamach Interii o przewidywanej jedenastce na to spotkanie. Tymczasem chwilę później na stronie UEFA pojawiły się oficjalne składy meczowe.

Na ławce może zasiąść 23 piłkarzy, czyli o dwóch więcej niż jest do dyspozycji Urbana. Od dawna było wiadomo, że z Albanią nie zagra Nicola Zalewski, który zawieszony jest za nadmiarową liczbę żółtych kartek. Tak więc Urban musiał skreślić jednego piłkarza.

Należało się spodziewać, że będzie to ktoś z dwójki bramkarzy: Bartosz Mrozek lub Mateusz Kochalski. Wybór padł na zawodnika Lecha Poznań i to on obejrzy spotkanie z perspektywy trybun PGE Narodowego.

Początek meczu Polska - Albania o godzinie 20:45. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Jeśli "Biało - Czerwoni" pokonają Albańczyków to w finale baraży zmierzą się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

Kadra meczowa reprezentacji Polski na mecz z Albanią:

Bramkarze: Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski.

Obrońcy: Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski. Bartosz Bereszyński.

Pomocnicy: Bartosz Slisz, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Arkadiusz Pyrka, Filip Rózga, Sebastian Szymański, Oskar Pietuszewski, Michał Skóraś.

Napastnicy: Karol Świderski, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska

Bartosz Mrozek popisał się w meczu z Genk przy obronie rzutu karnego

Jan Urban

