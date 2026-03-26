Godziny do meczu z Albanią. Urban podjął decyzję. Skreślił jednego zawodnika
Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem w meczu Polska - Albania Jan Urban podjął pierwszą decyzję ws. składu na to spotkanie. Selekcjoner musiał wykreślić z kadry jednego zawodnika, który obejrzy mecz nie z perspektywy ławki rezerwowych, a trybun. Wybór padł na bramkarza lidera PKO BP Ekstraklasy.
Przed Polakami najważniejszy mecz w ostatnich kilku miesiącach. "Biało - Czerwoni" mogą zrobić duży krok w kierunku piłkarskich mistrzostw świata. W czwartkowy wieczór na drodze podopiecznych Jana Urbana staną Albańczycy, którzy mają taki sami cel.
Polacy na zgrupowaniu w Warszawie pojawili się w poniedziałek. Jan Urban powołał 25 zawodników, których uznał, że w tym momencie są w stanie pomóc zespołowi wywalczyć awans na mundial.
W czwartkowy poranek Przemysław Langier poinformował na łamach Interii o przewidywanej jedenastce na to spotkanie. Tymczasem chwilę później na stronie UEFA pojawiły się oficjalne składy meczowe.
Na ławce może zasiąść 23 piłkarzy, czyli o dwóch więcej niż jest do dyspozycji Urbana. Od dawna było wiadomo, że z Albanią nie zagra Nicola Zalewski, który zawieszony jest za nadmiarową liczbę żółtych kartek. Tak więc Urban musiał skreślić jednego piłkarza.
Należało się spodziewać, że będzie to ktoś z dwójki bramkarzy: Bartosz Mrozek lub Mateusz Kochalski. Wybór padł na zawodnika Lecha Poznań i to on obejrzy spotkanie z perspektywy trybun PGE Narodowego.
Początek meczu Polska - Albania o godzinie 20:45. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Jeśli "Biało - Czerwoni" pokonają Albańczyków to w finale baraży zmierzą się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.
Kadra meczowa reprezentacji Polski na mecz z Albanią:
- Bramkarze: Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski.
- Obrońcy: Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski. Bartosz Bereszyński.
- Pomocnicy: Bartosz Slisz, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Arkadiusz Pyrka, Filip Rózga, Sebastian Szymański, Oskar Pietuszewski, Michał Skóraś.
- Napastnicy: Karol Świderski, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.