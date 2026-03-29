W czwartek odbyły się półfinały baraży o awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Polska pokonała Albanię 2:1, a Szwecja wygrała z Ukrainą 3:1. Tym samym Polacy i Szwedzi powalczą w finale o to, aby już niedługo wystąpić na boiskach USA, Kanady i Meksyku.

UEFA podjęła decyzję przed meczem Szwecja - Polska

Mecz Szwecja - Polska odbędzie się w Solnej. Tymczasem UEFA podjęła kluczową decyzję dotyczącą meczu Szwecja - Polska. Sędzią głównym pojedynku będzie Słoweniec Slavko Vincić. Asystować mu będą Tomaz Klancnik i Andraż Kovacić. Sędzią technicznym będzie Rade Obrenović.

Słoweniec dwukrotnie sędziował mecze reprezentacji Polski. W marcu 2023 roku był rozjemcą spotkania eliminacji Euro 2024 przeciwko Albanii (1:0). Z kolei rok później sędziował półfinał baraży o awans na Euro pomiędzy Polską, a Estonią (5:1).

Vincić dwukrotnie sędziował także spotkania Szwedów. W 2019 roku mecz el. Euro 2020 z Norwegami (1:1), a dwa lata później starcie Euro 2020 z Hiszpanami (0:0).

Mecz odbędzie się 31 marca o godz. 20:45 w Solnie. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

