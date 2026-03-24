Godziny do meczu Polska - Albania. UEFA podjęła decyzję. Pierwszy raz w historii

Maciej Brzeziński

Do meczu Polska - Albania na PGE Narodowym w Warszawie pozostały dwa dni. "Biało - Czerwoni" chcą zrobić pierwszy krok w drodze po wymarzony udział w piłkarskich mistrzostwach świata 2026. Tymczasem UEFA podjęła ważną decyzję dotyczącą spotkania w stolicy.

Anthony Taylor poprowadzi mecz Polska - Albania. UEFA podjęła decyzję

W poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed barażami o udział w mistrzostwach świata, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Piłkarze przygotowują się właśnie do półfinałowego meczu z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. To spotkanie zaplanowano na czwartek (26 marca), godz. 20:45. - Grając z Albanią zawsze było trudno. Ta reprezentacja ma bardzo duży potencjał. Na dziś ma większy niż miała wcześniej. To wynika ze stabilizacji. Ci sami zawodnicy, którzy grali tutaj na starcie kadencji Sylvinho, grają teraz. Czas robi swoje, ta drużyna jest bardzo mocna. Mamy atut własnego boiska i powinniśmy umieć to wykorzystać. Albania ma trochę akcent defensywny, wielu zawodników grało w lidze włoskiej i dobrze grają w obronie. Trudno stwarza się sytuacje przeciwko nim. Ale to też kosztem ataku. Często jest coś za coś, nie tworzą wielu sytuacji w ofensywie. Będziemy musieli zagrać jedno z najlepszych spotkań, by ich pokonać - mówił na konferencji prasowej trener Jan Urban.

Tymczasem UEFA podjęła kluczową decyzję dotyczącą meczu Polska - Albania. Sędzią głównym pojedynku będzie Anglik Anthony Taylor, a więc jeden z najbardziej doświadczonych arbitrów na świecie. Pomagać mu będą sędziowie asystenci Gary Beswick i Adam Nunn. Sędzią technicznym będzie Donatas Rumsas z Litwy.

Taylor w swojej karierze sędziował m.in. mecze mistrzostw świata 2022 oraz Euro 2020 i 2024. Na swoim koncie ma także poprowadzone 42 spotkania Ligi Mistrzów. W 2023 roku sędziował finał Ligi Europy oraz finał Klubowych Mistrzostw Świata.

47-latek nie sędziował jeszcze nigdy meczu seniorskiej reprezentacji Polski. Dawno temu - w październiku 2013 roku - był arbitrem meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy pomiędzy Turcją, a Polską (1:0). Taylor raz miał okazję gwizdać przy okazji meczu Albańczyków. Miało to miejsce w trakcie eliminacji Euro 2024, gdy był rozjemcą spotkania Czechy - Albania (1:1).

