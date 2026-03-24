Godziny do meczu Polska - Albania. UEFA podjęła decyzję. Pierwszy raz w historii

Piłkarze przygotowują się właśnie do półfinałowego meczu z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. To spotkanie zaplanowano na czwartek (26 marca), godz. 20:45. - Grając z Albanią zawsze było trudno. Ta reprezentacja ma bardzo duży potencjał. Na dziś ma większy niż miała wcześniej. To wynika ze stabilizacji. Ci sami zawodnicy, którzy grali tutaj na starcie kadencji Sylvinho, grają teraz. Czas robi swoje, ta drużyna jest bardzo mocna. Mamy atut własnego boiska i powinniśmy umieć to wykorzystać. Albania ma trochę akcent defensywny, wielu zawodników grało w lidze włoskiej i dobrze grają w obronie. Trudno stwarza się sytuacje przeciwko nim. Ale to też kosztem ataku. Często jest coś za coś, nie tworzą wielu sytuacji w ofensywie. Będziemy musieli zagrać jedno z najlepszych spotkań, by ich pokonać - mówił na konferencji prasowej trener Jan Urban.