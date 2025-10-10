Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godziny do meczu Polaków, a UEFA wydaje komunikat. To już oficjalnie. Lewandowski doskonale pamięta

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Mecz Litwa - Polska w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 odbędzie się w niedzielny wieczór. Tymczasem UEFA podjęła bardzo ważną decyzję dotyczącą spotkania w Kownie. Znamy już arbitra głównego. Okazuje się, że sędziował on już mecz naszej reprezentacji, a Robert Lewandowski i spółka doskonale go zapamiętali.

UEFA podjęła ważną decyzję przed meczem Litwa - Polska
UEFA podjęła ważną decyzję przed meczem Litwa - PolskaFoto OlimpikAFP

Reprezentacja Polski w czwartek rozegrała towarzyski mecz z Nową Zelandią. Podopieczni Jana Urbana wygrali 1:0 po golu Piotra Zielińskiego. Spotkanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie miało jak najlepiej przygotować naszych piłkarzy do niezwykle ważnego meczu w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. W niedzielę (12 października) biało - czerwoni zagrają w Kownie z Litwą. Wygrana zbliży Polaków do co najmniej drugiego miejsca w grupie, które zagwarantuje grę w barażach.

Godziny do meczu Litwa - Polska. UEFA podjęła kluczową decyzję

Nieco ponad dwie doby przed rozpoczęciem spotkania UEFA podjęła decyzję dotyczącą arbitra głównego starcia w Kownie. Będzie nim Czech Ondrej Berka. Na liniach asystować mu będą Ivo Nadvornik i Kamil Hajek. Sędzią technicznym wybrano Marka Radinę.

Niewiele osób pamięta, ale Berka już miał raz okazję sędziować mecz reprezentacji Polski. Było to w listopadzie 2023 roku, kiedy to był rozjemcą towarzyskiego starcia Polska - Łotwa na PGE Narodowym. Wówczas nasza drużyna zwyciężyła 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego.

Mecz Litwa - Polska rozpocznie się w niedzielnego godzinie 20:45. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Piłkarze ubrani w biało-szare stroje sportowe podczas meczu, jeden z nich z widocznym nazwiskiem na plecach, w tle rozmyte postacie i stadionowe światło.
Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w Kownie AFP
Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, w tle plansza z logotypami sponsorów, na stole mikrofon oraz napoje sportowe.
Jan UrbanFoto OlimpikAFP
Dwóch piłkarzy podczas dynamicznej akcji na boisku, zawodnik w żółtym stroju biegnie tuż obok piłkarza w białej koszulce z numerem 9, który odbiera piłkę w powietrzu; w tle widoczna publiczność stadionowa.
W marcu Polska pokonała Litwę 1:0 po golu Roberta LewandowskiegoFoto OlimpikAFP

