Godziny do meczu Polaków, a UEFA wydaje komunikat. To już oficjalnie. Lewandowski doskonale pamięta

Reprezentacja Polski w czwartek rozegrała towarzyski mecz z Nową Zelandią. Podopieczni Jana Urbana wygrali 1:0 po golu Piotra Zielińskiego. Spotkanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie miało jak najlepiej przygotować naszych piłkarzy do niezwykle ważnego meczu w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. W niedzielę (12 października) biało - czerwoni zagrają w Kownie z Litwą. Wygrana zbliży Polaków do co najmniej drugiego miejsca w grupie, które zagwarantuje grę w barażach.

Godziny do meczu Litwa - Polska. UEFA podjęła kluczową decyzję

Nieco ponad dwie doby przed rozpoczęciem spotkania UEFA podjęła decyzję dotyczącą arbitra głównego starcia w Kownie. Będzie nim Czech Ondrej Berka. Na liniach asystować mu będą Ivo Nadvornik i Kamil Hajek. Sędzią technicznym wybrano Marka Radinę.

Niewiele osób pamięta, ale Berka już miał raz okazję sędziować mecz reprezentacji Polski. Było to w listopadzie 2023 roku, kiedy to był rozjemcą towarzyskiego starcia Polska - Łotwa na PGE Narodowym. Wówczas nasza drużyna zwyciężyła 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego.

Mecz Litwa - Polska rozpocznie się w niedzielnego godzinie 20:45. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w Kownie AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP

W marcu Polska pokonała Litwę 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego Foto Olimpik AFP