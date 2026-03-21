Głośno ws. powołań, komunikat dzień po decyzji Urbana. Oto riposta rywali w barażach

Paweł Czechowski

Wielkimi krokami zbliża się kluczowy dla Polaków mecz w walce o mistrzostwa świata 2026 - czyli barażowe starcie z Albanią na PGE Narodowym. W piątek poznaliśmy listę piłkarzy powołanych na tę potyczkę przez Jana Urbana, a już nazajutrz swoistą "odpowiedź" przyszykował trener "Czerwono-Czarnych", Sylvinho. Oto, jak prezentuje się kadra Albańczyków na zmagania w Warszawie.

Piłkarska reprezentacja Polski niestety nie zdołała się bezpośrednio zakwalifikować na mistrzostwa świata 2026 - "Biało-Czerwoni" w eliminacyjnej grupie G zajęli bowiem drugie miejsce, tuż za Holandią, ale na szczęście nie był to dla nich kres marzeń o turnieju.

Podopieczni Jana Urbana mają jeszcze szansę by przedostać się na mundial poprzez baraże - a pierwszym krokiem w tym przypadku będzie spotkanie z Albanią, która z kolei była druga w grupie K, za Anglią.

20 marca poznaliśmy przy tym decyzję Urbana w kwestii powołań na zmagania z "Czerwono-Czarnymi" - głośno w tym przypadku było chociażby o pierwszym zaproszeniu na zgrupowanie seniorskiej kadry dla Oskara Pietuszewskiego, ale też sporo mówiło się o wielkich nieobecnych, np. Bartoszu Nowaku.

Tymczasem dzień potem pojawił się oficjalny komunikat dotyczący powołań Albańczyków. Oto, jak prezentuje się grupa 26 futbolistów desygnowanych przez selekcjonera ekipy z Półwyspu Bałkańskiego, Sylvinho:

Bramkarze: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani

Obrońcy: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu

Pomocnicy: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani

Napastnicy: Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja

Nie zabrakło tu kilku znanych nazwisk - m.in. bramkarza AEK Ateny Strakoshy, obrońcy Lazio Elseida Hysaja czy Armando Broji, do niedawna związanego formalnie z Chelsea, a obecnie grającego dla Burnley.

Sylvinho wskazał przy tym też na postaci kojarzone z ekstraklasowych boisk - mowa tu o Erneście Mucim (niegdyś Legia Warszawa, obecnie na wypożyczeniu z Besiktasu do Trabzonsporu) czy Bujarze Pllanie (Lechia Gdańsk) oraz Juljanie Shehu (Widzew Łódź).

Starcie Polska - Albania już w najbliższy czwartek

Mecz Polska - Albania odbędzie się dokładnie 26 marca o godz. 20.45. Triumfator tej konfrontacji zagra potem w finale baraży z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. MŚ 2026 rozpoczną się 11 czerwca.

Sylvinho, trener reprezentacji Albanii
