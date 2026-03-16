Głośno wokół powołania Pietuszewskiego. Tomaszewski nie ma wątpliwości. Ostateczny "osąd"

Początkowo transfer Oskara Pietuszewskiego do FC Porto budził dość mieszane uczucia. Wielu obserwatorów bało się, że genialny nastolatek z kraju nad Wisłą może "przepaść" w hierarchii tak renomowanego klubu. Sytuacja przybrała jednak inny, dużo bardziej optymistyczny obrót.

Pietuszewski rewelacyjnie wprowadził się bowiem do nowego zespołu, a kolejne spotkania tylko potwierdzały nieprzeciętne umiejętności 17-lateniego Polaka. Nic dziwnego, że coraz więcej osób zaczęło poważnie zastanawiać się nad powołaniem dla Pietuszewskiego na zbliżające się wielkimi krokami baraże, w których triumf jest dla "Biało-czerwonych" ostatnią nadzieją na awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Jan Urban póki co mocno wzbrania się jednak przed przekazaniem kibicom swojej decyzji ws. powołania dla gracza FC Porto. Swój osąd w tej ważnej dla wielu sprawie postanowił natomiast wydać jeden z legendarnych reprezentantów Polski - Jan Tomaszewski.

Pietuszewski zasłużył na powołanie? Tomaszewski nie ma co do tego wątpliwości

W rozmowie na kanale "Super Express Sport" Tomaszewski otrzymał prośbę o wyrażenie zdania na temat ewentualnego powołania Pietuszewskiego na marcowe zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski. Ikoniczny golkiper nie zastanawiał się nad tą kwestią ani chwili

Jeśli będzie powołany, przyjedzie i zagra na podmęczonego przeciwnika, będąc tym pierwszym wchodzącym, to jestem pewien, że będzie z tego korzyść

Nieco inaczej Tomaszewski zapatruje się natomiast na kwestię wystawiania Oskara Pietuszewskiego w wyjściowym składzie "Biało-czerwonych". Jego zdaniem byłoby to nieoptymalne zagrania, wrzucające 17-latka "na głęboką wodę". Tomaszewski uważa, że dużo lepsze dla reprezentacyjnej kariery Pietuszewskiego byłoby stopniowe wprowadzanie go do drużyny narodowej. Koronnym argumentem jest tutaj całkowity brak doświadczenia 17-latka na reprezentacyjnym szczeblu seniorskim.

Dodatkowo, należ wziąć pod uwagę, że nadchodzące wielkimi krokami starcie z Albańczykami to mecz, od którego zależą losy awansu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 2026. Warto dodać, że w ostatnim starciu Porto Pietuszewski zaliczył kolejne trafienie do bramki rywali, jednak przedwcześnie opuścił plac gry z powodu urazu. Nie wydaje się, aby był to zwiastun poważniejszych problemów zdrowotnych, choć na pewno tego typu sytuacja stanowi swego rodzaju ostrzeżenie dla dokonującego wyboru Urbana.

DJB: Czy polskie kluby są gotowe na puchary? WIDEO Polsat Sport