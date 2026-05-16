Głośno w Niemczech o możliwej decyzji Urbana. Są przekonani. Dojdzie do rozstania

Dla reprezentacji Polski będzie to pierwszy tak spokojny czerwiec w roku dużej imprezy od wielu lat. Biało-czerwoni grali na kilku turniejach z rzędu, ale tym razem nie zdołali zakwalifikować się na mistrzostwa świata 2026. Dlatego też mecze z Nigerią i Ukrainą będą dla selekcjonera Jana Urbana świetną okazją na to, aby budować podwaliny pod kolejne eliminacje. Jest więcej niż pewne, że na liście powołanych zobaczymy kilka nowych nazwisk.

Jest wielce prawdopodobne, że wśród zawodników, którzy otrzymają szansę od Urbana będzie Mateusz Żukowski. 24-latek to jedno z największych objawień tego sezonu w polskiej piłce. Jego przygoda ze Śląskiem Wrocław była nieudana i żegnano się z nim bez większego żalu. Przed startem rozgrywek wylądował w drugoligowym 1.FC Magdeburg. Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów Żukowski w Niemczech odżył.

Żukowski powołany przez Urbana? Niemcy są przekonani o losach Polaka

Na swoim koncie ma dwadzieścia występów, w których zdobył siedemnaście bramek i wciąż liczy się w walce o koronę króla strzelców 2. Bundesligi. Traci jedno trafienia do obecnego lidera, Noela Futkeu, a do rozegrania pozostała jedna kolejka. O formie Żukowskiego rozpisuje się niemiecki "Bild" i dziennikarze wspominają o możliwej szansie dla napastnika podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski.

Ich zdaniem 24-latek powinien otrzymać powołanie od selekcjonera, gdyż po prostu na to zasłużył. Ponadto Niemcy uważają, że niedzielna rywalizacja Magdeburga z Kaiserslautern będzie ostatnim występem Żukowskiego dla obecnego klubu. "Nie jest jednak wykluczone, że kibice Magdeburga zobaczą swoją gwiazdę, Mateusza Żukowskiego po raz ostatni. Nie jest tajemnicą, że polski napastnik jest już jednym z najgorętszych talentów w drugiej lidze" - czytamy.

Zgodnie z wyliczeniami portalu transfermarkt.de Żukowski wyceniany jest obecnie na 3 miliony euro i może stanowić łakomy kąsek dla niektórych zespołów z Bundesligi. Polak zapewne będzie mógł przebierać w ofertach, a jeśli udałoby mu się zostać królem strzelców, jego akcje jeszcze mocniej poszybują w górę przed zbliżającym się okienkiem transferowym.

Mateusz Żukowski Photo by ANDREAS GORA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport