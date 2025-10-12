Głośno po meczu Polski z Litwą, Boniek rozpalił internautów. Napisał o barażach

Za nami mecz Litwa - Polska w ramach 6. kolejki eliminacji mistrzostw świata w grupie G. "Biało-Czerwoni" zgodnie z przewidywaniami zdominowali rywala i bez wielkich problemów pokonali go 2:0. Gole dla podopiecznych Jana Urbana strzelili Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Gospodarze oddali tylko jeden celny strzał.

Kadra jest już naprawdę blisko zapewnienia sobie drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej, dającego baraże o awans do mistrzostw świata. Wystarczy zdobyć jeden punkt z sześciu możliwych w listopadzie (domowe starcie z Holandią i wyjazdowe z Maltą).

W trakcie spotkania oraz po jego zakończeniu jak zwykle dużo się działo na platformie X. Aktywni byli rzecz jasna kibice, ale też dziennikarze i eksperci. Jak ocenili postawę drużyny Jana Urbana? Pozytywnie, ale skupiali się głównie na indywidualnościach. To nie był rywal, który mógłby poprawnie wskazać, w jakim kierunku idą "Biało-Czerwoni".

"Z Litwą mecz jak mecz, ale cieszmy się ze zwycięstwa bez straty gola, bramki Roberta Lewandowskiego i Sebastiana Szymańskiego, który w końcu dał kadrze liczby. Truskawką na torcie oczywiście jego rogal w stylu Deyny. Teraz do listopada będzie trochę spokoju" - napisał Sebastian Staszewski.

"Sebastianie Szymański - więcej takich meczów, brawo! Janie Ziółkowski - łap minuty w tej Romie, bo Wiśniewskiego trzeba zastąpić z Holandią. Piłkarzu, który zastąpi Bartosza Slisza - objaw się. Michale Skórasiu - cieszę się, bo kibicuję" - to z kolei wpis Sebastiana Chabiniaka z Eleven Sports.

"Najlepsi - Szymański i Kiwiorbauer (Kiwior, nawiązanie do Franza Beckenbauera, jednego z najlepszych stoperów w historii - red.). Najbardziej irytujący - Kamiński. Najbardziej przezroczysty - Zieliński" - stwierdził Marcin Gazda z tej samej redakcji.

W kwestii "Ziela" nie zgodził się z nim Tomasz Urban. "Cały czas pod piłką, parę sytuacji napędził, bardzo pomagał w wychodzeniu z sytuacji pressingowych. Nie krytykowałbym" - czytamy.

Pochwały po meczu Polski. Dostali je Urban, Kiwior, Bednarek czy Szymański

Cezary Kawecki zauważył, że było to szóste z rzędu spotkanie, w którym duet Kiwior - Bednarek zachował czyste konto. Wcześniej zanotowano taki wyczyn w starciach FC Porto z Nacional, Rio Ave, RB Salzburg, Aroucą i samą Benficą.

Wojciech Papuga z TVP Sport zauważył, że Urban jest pierwszym selekcjonerem od 28 lat, który wygrał trzy z czterech pierwszych spotkań za swojej kadencji.

Zbigniew Boniek stwierdził za to, że baraż jest już pewny. Faktycznie jesteśmy blisko, nawet przegrywając z Holandią i Maltą moglibyśmy mieć lepszy bilans bramkowy od Finlandii, ale matematycznie walka wciąż trwa. Były prezes pochwalił szkoleniowca i zespół. Wyróżnił Szymańskiego.

