Głośno od doniesień. Jest komunikat ws. mundialu. Oficjalne potwierdzenie

Tomasz Brożek

W ostatnim czasie głośno było od doniesień mówiących o tym, że szanse na występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata nie są jeszcze przekreślone. Tych plotek nie należy traktować zbyt realnie, choć wciąż nie wiadomo, co dalej z kadrą Iranu. Teraz głos w tej sprawie zabrał tamtejszy minister sportu, wygłaszając oficjalny komunikat. Nie rozwiewa on jednak jeszcze wszelkich wątpliwości.

Na zdjęciu Gianni Infantino oraz reprezentacja IranuPAU BARRENA AFP

Reprezentacja Polski zaprzepaściła swoją szansę na wyjazd na mistrzostwa świata w Solnie, przegrywając barażowe starcie z kadrą Szwecji. Podopieczni trenera Jana Urbana zaprezentowali się wówczas bardzo dobrze. Ale to nie wystarczyło na gospodarzy, którzy - w atmosferze kontrowersji sędziowskich - zwyciężyli 3:2.

Tuż po tym, jak poznaliśmy komplet uczestników mundialu, ruszyła medialna lawina pogłosek mówiąca o tym, że ten skład może jeszcze ulec zmianie. A wszystko ze względu na możliwy bojkot ze strony Iranu związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Atmosferę błyskawicznie próbował uspokoić prezes FIFA Gianni Infantino, wyrażając wiarę w to, że irańscy piłkarze ostatecznie przylecą do Stanów Zjednoczonych, gdzie mają rozegrać swoje mecze z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem.

- Irańska drużyna na pewno przyjedzie. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się uspokoi. To z pewnością by pomogło. Ale Iran musi przyjechać, jeśli chce reprezentować swój naród. Zakwalifikowali się i są całkiem dobrą drużyną. Naprawdę chcą grać i powinni grać. Sport powinien być niezależny od polityki - mówił szef światowej federacji na forum CNBC Invest in America w Waszyngtonie.

Czy Iran rzeczywiście zagra na mundialu? Teraz głos w tej sprawie zabrał tamtejszy minister sportu - Ahmad Donyamali.

- Naszym zawodowym obowiązkiem jest przygotowanie reprezentacji narodowej do mistrzostw świata, ale decyzja o udziale w mundialu leży w gestii rządu - przekazał irański polityk, cytowany przez agencję Tasim.

Dodał także, że wedle obecnych planów zgrupowanie reprezentacji Iranu przed mundialem rozpocznie się w trzecim tygodniu maja w jednym z pobliskich państw. I jeśli spełnione zostaną wszelkie gwarancje bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone zaprzestaną działań wymierzonych w Iran "zostanie podjęta odpowiednia decyzja".

Wypowiedzi Ahmada Donyamaliego odnotowała także irańska agencja WANA. - Minister zauważył, że powołano specjalną grupę zadaniową, która ma ocenić sytuację wokół reprezentacji Iranu, a spotkania wciąż trwają - czytamy w jej depeszy.

Ogólnie rzecz biorąc, uwagi ministra wskazują, że chociaż przygotowania do udziału reprezentacji Iranu w Mistrzostwach Świata wciąż trwają, ostateczna decyzja dotycząca udziału w nich zależeć będzie od kwestii bezpieczeństwa narodowego na najwyższym szczeblu – może to mieć wpływ na przyszłość irańskiej piłki nożnej na arenie międzynarodowej
puentują sprawę irańscy korespondenci

