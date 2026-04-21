Reprezentacja Polski zaprzepaściła swoją szansę na wyjazd na mistrzostwa świata w Solnie, przegrywając barażowe starcie z kadrą Szwecji. Podopieczni trenera Jana Urbana zaprezentowali się wówczas bardzo dobrze. Ale to nie wystarczyło na gospodarzy, którzy - w atmosferze kontrowersji sędziowskich - zwyciężyli 3:2.

Tuż po tym, jak poznaliśmy komplet uczestników mundialu, ruszyła medialna lawina pogłosek mówiąca o tym, że ten skład może jeszcze ulec zmianie. A wszystko ze względu na możliwy bojkot ze strony Iranu związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Atmosferę błyskawicznie próbował uspokoić prezes FIFA Gianni Infantino, wyrażając wiarę w to, że irańscy piłkarze ostatecznie przylecą do Stanów Zjednoczonych, gdzie mają rozegrać swoje mecze z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem.

- Irańska drużyna na pewno przyjedzie. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się uspokoi. To z pewnością by pomogło. Ale Iran musi przyjechać, jeśli chce reprezentować swój naród. Zakwalifikowali się i są całkiem dobrą drużyną. Naprawdę chcą grać i powinni grać. Sport powinien być niezależny od polityki - mówił szef światowej federacji na forum CNBC Invest in America w Waszyngtonie.

Mundial 2026. Co z Iranem? Minister zabrał głos

Czy Iran rzeczywiście zagra na mundialu? Teraz głos w tej sprawie zabrał tamtejszy minister sportu - Ahmad Donyamali.

- Naszym zawodowym obowiązkiem jest przygotowanie reprezentacji narodowej do mistrzostw świata, ale decyzja o udziale w mundialu leży w gestii rządu - przekazał irański polityk, cytowany przez agencję Tasim.

Dodał także, że wedle obecnych planów zgrupowanie reprezentacji Iranu przed mundialem rozpocznie się w trzecim tygodniu maja w jednym z pobliskich państw. I jeśli spełnione zostaną wszelkie gwarancje bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone zaprzestaną działań wymierzonych w Iran "zostanie podjęta odpowiednia decyzja".

Wypowiedzi Ahmada Donyamaliego odnotowała także irańska agencja WANA. - Minister zauważył, że powołano specjalną grupę zadaniową, która ma ocenić sytuację wokół reprezentacji Iranu, a spotkania wciąż trwają - czytamy w jej depeszy.

Ogólnie rzecz biorąc, uwagi ministra wskazują, że chociaż przygotowania do udziału reprezentacji Iranu w Mistrzostwach Świata wciąż trwają, ostateczna decyzja dotycząca udziału w nich zależeć będzie od kwestii bezpieczeństwa narodowego na najwyższym szczeblu – może to mieć wpływ na przyszłość irańskiej piłki nożnej na arenie międzynarodowej

