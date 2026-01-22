22 stycznia dobiegła końca seria zwycięstw Atalanty Bergamo w Champions League. Drużyna, dla której gra Nicola Zalewski, triumfowała w ostatnich trzech potyczkach, aż wreszcie znalazła pogromcę w postaci Athletiku Bilbao. Baskowie co prawda po pierwszej połowie przegrywali 0:1, lecz zdołali powrócić w imponującym stylu, dzięki czemu zdobyli komplet punktów do tabeli. Polaków na pewno może cieszyć dłuższy pobyt na boisku Nicoli Zalewskiego.

Nasz rodak w starciu z hiszpańskimi oponentami spisał się całkiem nieźle. Doskonale widać to w pomeczowych ocenach włoskich dziennikarzy. Szeroko w temacie 23-latka rozpisali się choćby przedstawiciele "tuttomercatoweb.com". Jak informowaliśmy na wstępie, kluczowy piłkarz Jana Urbana doczekał się osobnego artykułu. Kibiców ucieszy już sam tytuł. "Palladino zobaczył Zalewskiego tam, gdzie nikt inny się nie odważył. To ktoś więcej niż skrzydłowy, to prawdziwy majster od wszystkiego" - czytamy w nim.

Przegrana drużyny Zalewskiego. Ale Polak i tak zaimponował, są pochwały

W materiale zaznaczono, że Polak kilkukrotnie uderzał na bramkę, dorzucił asystę i robił mnóstwo pozytywnego szumu. Oceny Nicoli Zalewskiemu nie pogorszyła nawet żółta kartka, którą obejrzał zawodnik. "Występ przeciwko Athletikowi to tylko kolejny z długiej serii, w której Nicola Zalewski często plasuje się w gronie najlepszych na boisku. To również odpowiedź na liczne głosy krytyki, które spadły na niego w ostatnich miesiącach. (…) Dziś wydaje się być wart każdej wydanej złotówki - zaznaczono. Budująco brzmi zwłaszcza ostatnie zdanie.

Nieco krócej postawę Polaka ocenili żurnaliści "bergamo.corriere.it". Otrzymał on notę 6,5 na 10, dzięki czemu pozytywnie wyróżnił się na tle większości kolegów z zespołu. "Choć jest kluczowym zawodnikiem w ataku, ma problemy z defensywą. Asystuje Scamacce przy golu na 1:0. Dostaje też żółtą kartkę za dwóch przeciwników, którzy nie zdołali go zatrzymać. Niewątpliwie jest faworytem w ataku. Ale jeśli chodzi o pościg i walkę, znosi piekielne męki" - napisali.

Teraz przed Polakiem kilkudniowa przerwa. Po raz kolejny fani w akcji zobaczą go 25 stycznia w konfrontacji z Parmą.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

Nicola Zalewski AFP

Nicola Zalewski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport