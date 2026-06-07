Zakończenie kolejnego sezonu ligowego w oczywisty sposób sprzyja pojawianiu się rozmaitych pogłosek transferowych. Polskich kibiców szczególnie interesuje przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski po czterech latach opuszcza FC Barcelonę i będzie musiał wybrać nowego pracodawcę.

Dotychczas w kontekście przyszłości "Lewego" mówiono głównie o Arabii Saudyjskiej oraz USA. Układ sił znacząco zmieniła deklaracja Hakan Safi - kandydat na prezesa tureckiego Fenerhahce, który w ramach kampanii wyborczej zadeklarował transfery kilku światowych gwiazd. W tym gronie znalazł się m.in. Lewandowski, któremu miano zaoferować nawet 15 milionów euro za sezon gry.

Okazuje się, że Lewandowski nie jest jedynym gwiazdorem, którego łączy się z Fenerbahce. Mało tego, turecki klub ma mieć już ustalone warunki transferu. Mowa o Hakanie Calhanoglu - partnerze Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan.

Mocarstwowe plany Turków. Kluczowe wieści dla Piotra Zielińskiego

Szczegóły w sprawie potencjalnej transakcji przedstawił na portalu "X" dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu. Gwiazdor Interu miał zgodnie z jego informacjami ustalić warunki trzyletniej umowy z Fenerbahce, która zawiera opcję przedłużenia o jeszcze jeden sezon. By ten transfer doszedł do skutku rzekomo brakuje już tylko jednego - triumfu Safiego w niedzielnych wyborach. Jeżeli ten nastąpi, wszystko ma zostać sfinalizowane.

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Zadanie jednak nie będzie łatwe, bowiem głównym konkurentem Safiego jest Aziz Yildirim - absolutnie legendarna postać Fenerbahce, która w latach 1998-2018 była już sternikiem tureckiego klubu.

Potencjalny transfer Calhanoglu byłby bardzo ważną informacją dla Zielińskiego. 32-latek jest jednym z rywali Polaka do gry w środku pola nowo koronowanego mistrza Włoch. W momencie gdy Turek zmagał się z problemami zdrowotnymi, to Polak szybko stał się kluczowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Christiana Chivu. Odejście Calhanoglu jeszcze bardziej wzmocniłoby już i tak wysokie notowania Polaka.

Fenerbahce poprzedni sezon zakończyło na drugim miejscu w tabeli, ustępując jedynie Galatasaray. To właśnie pogoń za odwiecznym przeciwnikiem jest jednym z motorów napędowych aktualnej kampanii wyborczej w Fenerbahce. Mistrz Turcji w ostatnich latach dokonał spektakularnych transferów, sprowadzając m.in. Ilkaya Gundogana, Leryona Sane, Victora Oshimena czy Mauro Icardiego.

Piotr Zieliński asystował przy bramce Hakana Calhanoglu na 2:1 STEFANO RELLANDINI AFP

Piotr Zieliński MARCO BERTORELLO AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





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