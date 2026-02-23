Głośno o Pietuszewskim w Portugalii. Wszystko przez to, co zrobił po meczu

FC Porto nie musiało długo przekonywać się, że zerknięcie w kierunku polskich zawodników będzie strzałem w 10. Transfery Jana Bednarka, a później Jakuba Kiwiora jasno pokazały, że reprezentanci naszego kraju mogą idealnie odnaleźć się w warunkach portugalskiej ekstraklasy, dlatego szybko sięgnięto po Oskara Pietuszewskiego, a inwestycja już zaczyna się spłacać.

Młody skrzydłowy świetnie radzi sobie w nowym zespole, a jego wartość rynkowa rośnie. 17-latek odgrywa także niesamowicie istotną rolę w ekipie "Smoków", czego dowodem jest asysta w starciu z Rio Ave. Polak zebrał świetne recenzje za swój występ, a to wciąż nie koniec.

Świetny występ Pietuszewskiego, ale co stało się potem. W Portugalii aż huczy

Po zakończeniu starcia, jeden z niewątpliwych bohaterów ligowego spotkania miał okazję porozmawiać z klubowymi mediami. Całość odbywała się oczywiście po angielsku, jednak w ostatnim fragmencie rozmowy, Pietuszewski postanowił pokazać kibicom, jak bardzo zależy mu na tym, aby jak najlepiej wprowadzić się do zespołu. W tym celu postanowił powiedzieć kilka słów po portugalsku.

Pietuszewski został poproszony o wypowiedzenie kilku słów do kibiców. I rozpoczął - "mogę spróbować po portugalsku, ponieważ trochę się uczyłem". - Muito obrigado pelo adeptos. Ajudar muito - wypalił do kamery, co oznacza "Dziękuję bardzo fanom. To bardzo pomaga". Po tych słowach Polak próbował powiedzieć więcej, ale zaśmiał się i stwierdził, że to jest dla niego trudne w tych warunkach. Od razu został jednak pochwalony przez jednego z prowadzących.

- Uczy się portugalskiego i starał się, już za to samo zasługuje na mój szacunek - zauważył na platofmie "X" jeden z kibiców "Smoków", a samo nagranie z Pietuszewskim w roli głównej zdobyło kilka tysięcy polubień oraz prawie 100 tysięcy wyświetleń.

