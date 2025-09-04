Głośno o imprezie z udziałem Kuleszy. Tak Holendrzy określili prezesa PZPN, dwa słowa

Wrześniowe starcia reprezentacji Polski w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 mogą okazać się kluczowe. Zwłaszcza niedzielny mecz z Finlandią na Stadionie Śląskim może zaważyć o tym, czy biało-czerwoni wciąż będą mogli realnie marzyć o zajęciu drugiego miejsca w grupie i grze w barażach, czy znów w ruch będzie musiała pójść matematyka i liczenie na szczęście. Wcześniej jednak Polacy zagrają z Holandią.

"Oranje" to zdecydowani faworyci "polskiej" grupy, którzy typowani są do zajęcia pierwszego miejsca. To gwarantuje awans na przyszłoroczny mundial. Nie jest tajemnicą, że wywiezienie z Rotterdamu jakiegokolwiek punktu przez ekipę Jana Urbana będzie dużym sukcesem i jednocześnie może nieco albo bardzo poprawić sytuację Polaków przed niedzielnym meczem z Finami.

Holendrzy piszą o Kuleszy. Przypominają o imprezie z udziałem prezesa PZPN

Polską kadrę przed czwartkowym starciem prześwietliły holenderskie media. Portal nos.nl skupił się przede wszystkim na czerwcowych wydarzeniach w biało-czerwonej drużynie. A konkretnie na odebraniu opaski kapitana reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu, co było decyzją Michała Probierza. Według dziennikarzy z Niderlandów w naszej ekipie wciąż nie zapanował spokój. Ponadto wskazali, że Cezary Kulesza stanął w tym konflikcie po stronie piłkarza FC Barcelona.

Co ciekawe, Holendrom nie umknęły ostatnie głośne doniesienia medialne dotyczące prezesa PZPN. Mowa o sprawie ujawnionej przez portal "Goniec" i imprezie, w której miał uczestniczyć Kulesza. "Spór musiał zostać załagodzony przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszę, wyrazistej postać, który trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak podczas "imprezy z wódką" śpiewał piosenki wraz z politykami prawicowo-nacjonalistycznej partii PiS. Prezes związku opowiedział się w konflikcie po stronie Lewandowskiego" - czytamy w artykule.

Holendrzy w artykule użyli w odniesieniu do Kuleszy określenia "markante man", co można tłumaczyć jako wyrazista lub wybitna postać. W dodatku dziennikarze dodali, że według niektórych krytyków w Polsce Kulesza nie chciał zatrudnić zagranicznego trenera, ponieważ z języków obcych ma znać jedynie rosyjski, co utrudniałoby komunikację ze szkoleniowcem, który posługiwałby się m.in. językiem angielskim.

Cezary Kulesza, prezes PZPN Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza Tomasz Jastrzebowski East News